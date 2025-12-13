Iredell, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Iredell emitió una advertencia pública ante la detección de una estafa que utiliza de forma indebida información vinculada a actividades deportivas juveniles. Las autoridades aclararon que un folleto y diversas publicaciones que circulan actualmente no guardan relación alguna con la institución, pese a emplear su nombre o datos asociados para aparentar legitimidad.

Según la información oficial, este tipo de fraude ocurre con frecuencia y apunta principalmente a vendedores y proveedores que buscan participar o instalarse en eventos comunitarios y deportivos. Los estafadores suelen realizar un seguimiento previo de los calendarios de actividades, identifican cuándo se programan los encuentros y luego contactan directamente a posibles víctimas con el objetivo de solicitar dinero.

Las autoridades explicaron que los responsables de estas estafas se aprovechan del hecho de que muchos vendedores dependen de estos eventos como fuente de ingresos. Con ese conocimiento, diseñan mensajes y llamadas cuidadosamente elaborados para generar confianza y presionar a las personas a realizar pagos rápidos, bajo la promesa de asegurar un espacio o una autorización para participar.

En esta modalidad específica, los estafadores han contactado a las víctimas tanto por correo electrónico como por llamadas telefónicas. Durante la interacción, emplean un tono profesional y datos reales para que la comunicación resulte creíble. Posteriormente, solicitan el pago a través de aplicaciones de pago electrónico como PayPal, Zelle u otros servicios similares, una práctica que las autoridades consideran una señal clara de alerta.

La Oficina del Sheriff del Condado Iredell enfatizó que no solicita honorarios ni pagos mediante plataformas de transferencia entre pares. También recomendó no hacer clic en enlaces sospechosos ni responder a mensajes no solicitados que pidan información personal o pagos. Además, instó a extremar la precaución ante cualquier solicitud de dinero que utilice este tipo de servicios digitales.

Como medida preventiva, las autoridades aconsejaron verificar siempre la información directamente con el organizador oficial del evento antes de enviar cualquier pago. Este paso puede evitar pérdidas económicas y reducir el impacto de este tipo de fraudes en la comunidad.

La oficina señaló que cualquier persona que sospeche haber sido víctima de una estafa debe comunicarse de inmediato con la Unidad de Víctimas Especiales del Sheriff del Condado de Iredell al 704-878. Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse alerta, informarse y compartir esta advertencia para ayudar a prevenir que más personas resulten afectadas.

