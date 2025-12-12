Trump firma orden ejecutiva para proteger la innovación en IA de EE.UU.

Washington.- El Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva con el fin de proteger la innovación en Inteligencia Artificial (IA) de Estados Unidos de lo que la Administración considera un «régimen de cumplimiento inconsistente y costoso» derivado de las diversas leyes estatales.

En un comunicado, explicaron que la medida busca fortalecer la competitividad del país y garantizar el liderazgo tecnológico de EE. UU. en la era de la IA.

De la misma manera, señalan que las legislaturas estatales han introducido más de 1.000 proyectos de ley de IA diferentes, lo que está creando un confuso «mosaico de reglas, divulgaciones y requisitos de informes».

Además, advirtieron que este enfoque fragmentado aumenta los costos de cumplimiento y las cargas de desarrollo, lo que obstaculiza la innovación y pone a las empresas estadounidenses en desventaja frente a sus competidores internacionales.

Por otro lado, detallaron que la orden busca contrarrestar las acciones de estados como California y Colorado, que están considerando leyes que requerirían a las empresas de IA «censurar resultados e insertar ideología de izquierda en su programación”, produciendo lo que el Presidente Trump ha denominado «IA Woke».

Medidas de la Orden Ejecutiva para habilitar una política de IA de sentido común

La Casa Blanca, indicó que la Orden Ejecutiva dirige a las agencias federales a establecer una política de IA unificada y clara, eliminando la «burocracia innecesaria» y las reglas obsoletas:

Desafío Legal Estatal: Dirige al fiscal general a establecer un Grupo de Trabajo de Litigios de IA para impugnar las leyes estatales de IA que sean inconstitucionales, pretermitidas o que perjudiquen la innovación.

Dirige al fiscal general a establecer un para impugnar las leyes estatales de IA que sean inconstitucionales, pretermitidas o que perjudiquen la innovación. Retención de Fondos: Dirige al secretario de Comercio a publicar una evaluación de las leyes estatales de IA que entren en conflicto con las prioridades nacionales y retener fondos de banda ancha BEAD (Broadband Equity Access and Deployment) no destinados a la implementación de cualquier estado con dichas leyes.

Dirige al secretario de Comercio a publicar una evaluación de las leyes estatales de IA que entren en conflicto con las prioridades nacionales y no destinados a la implementación de cualquier estado con dichas leyes. Protección al Consumidor: Instruye a la Comisión Federal de Comercio (FTC) y a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a tomar medidas para limitar la capacidad de los estados de obligar a las empresas de IA a engañar a los consumidores, incluyendo determinar si las leyes que fuerzan la incrustación de DEI en los modelos hacen que esas empresas violen la Ley de la FTC.

Instruye a la Comisión Federal de Comercio (FTC) y a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a tomar medidas para limitar la capacidad de los estados de obligar a las empresas de IA a engañar a los consumidores, incluyendo determinar si las leyes que fuerzan la incrustación de en los modelos hacen que esas empresas violen la Ley de la FTC. Marco Legislativo Nacional: La Orden exige el desarrollo de un marco legislativo nacional de IA que tenga precedencia sobre las leyes estatales de IA que sofocan la innovación.

Por último, la Casa Blanca, indicó que esta Orden se basa en el compromiso previo de la Administración de promover modelos de IA que busquen la verdad y la precisión, incluyendo la firma de una Orden Ejecutiva en julio de 2025 que prohíbe al gobierno federal utilizar modelos de IA que contengan sesgos ideológicos o agendas sociales.

