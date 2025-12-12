Trump firma orden ejecutiva para frenar la influencia de asesores de voto

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva con el objetivo de poner fin a la influencia desmedida de los asesores de voto por poder (proxy advisors) que, según la Administración, priorizan agendas políticas radicales como la «diversidad, equidad e inclusión» (DEI) y los factores «ambientales, sociales y de gobernanza» (ESG) sobre los retornos de inversión de los ciudadanos.

La acción presidencial busca restaurar la confianza en la industria de asesores y garantizar que los fondos de jubilación de los estadounidenses se inviertan con el único propósito de maximizar el bienestar financiero.

Destacaron en el comunicado que dos firmas de asesores de voto por poder de propiedad extranjera, Institutional Shareholder Services y Glass Lewis, dominan más del 90% del mercado. La Administración señala que estas empresas recomiendan rutinariamente votos para auditorías de equidad racial, recortes agresivos de emisiones de gases de efecto invernadero y otras acciones diseñadas para avanzar en agendas motivadas políticamente.

En este sentido, la Casa Blanca, señaló que “el consejo motivado políticamente de estas firmas ha priorizado objetivos ideológicos sobre la maximización de retornos para millones de inversores estadounidenses de clase media y trabajadora».

De la misma manera, indicaron que la falta de transparencia y los conflictos de interés percibidos han erosionado la confianza y perjudicado el valor de los ahorros para la jubilación.

Medidas clave de la orden ejecutiva

La orden dirige a las agencias reguladoras federales a tomar medidas concretas:

Comisión de Bolsa y Valores (SEC): Se requiere que el Presidente de la SEC revise y, según corresponda, rescinda o revise todas las reglas y regulaciones relacionadas con asesores de voto por poder que involucren prioridades DEI y ESG. También se debe considerar exigir que los asesores se registren como asesores de inversión y proporcionar mayor transparencia sobre conflictos de interés.

Comisión Federal de Comercio (FTC): La Orden instruye a la FTC, en consulta con el Fiscal General, a determinar si los asesores de voto por poder están involucrados en métodos desleales de competencia o actos o prácticas engañosas.

Departamento de Trabajo (DOL): Se ordena al Secretario de Trabajo fortalecer las reglas fiduciarias de ERISA y aumentar la transparencia de los fiduciarios con respecto a su uso de asesores de voto por poder, asegurando que actúen únicamente en el interés financiero de los trabajadores y jubilados estadounidenses.

Por último, indicaron que la acción cumple la promesa del Presidente Trump de «firmar una Orden Ejecutiva… para mantener la política alejada de las cuentas de jubilación de Estados Unidos para siempre».

