Sentencian a 10 años de prisión a hombre por posesión ilegal de arma de fuego

Chicago.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos sentenció a 10 años en una prisión federal a un hombre por posesión ilegal de una pistola cargada y por usarla para disparar a un hombre varias veces en Chicago.

Así lo anunció, Andrew S. Boutros, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, en un comunicado, en el que indicó que Ángel Sosa, de 27 años y residente de Chicago, fue sentenciado a diez años de prisión federal por la Jueza de Distrito de EE. UU. Martha M. Pacold el 4 de diciembre de 2025.

Explicaron que en la noche del 8 de junio de 2021, Sosa poseía ilegalmente una pistola semiautomática cargada con un cargador extendido en el vecindario de Noble Square, Chicago. Sosa disparó más de una docena de veces contra un hombre cerca de la intersección de North Noble y West Walton Streets. La víctima sobrevivió, pero resultó gravemente herida.

De la misma manera, señalaron que Sosa ya había sido condenado previamente por múltiples delitos graves (felonies), incluyendo una condena estatal relacionada con armas de fuego por la cual se encontraba en libertad condicional en el momento del tiroteo.

CASE UPDATE from @FBIChicago: A man has been sentenced to a decade in federal prison for illegally possessing a loaded handgun and using it to shoot a man multiple times in Chicago. On the evening of June 8, 2021, Angel Sosa, 27, fired more than a dozen shots at a man in the… pic.twitter.com/MH9MCy3aog — FBI (@FBI) December 12, 2025

Se declaró culpable a principio de año

El Departamento de Justicia indicó que a principios de este año, Sosa se declaró culpable de un cargo federal por posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente previamente condenado. Ha permanecido bajo custodia policial desde que fue arrestado por agentes del Departamento de Policía de Chicago cerca de la escena del tiroteo.

Video: Investigan homicidio en la cuadra 2300 Sanders Avenue

Por último, señalaron que la sentencia fue anunciada conjuntamente por el Fiscal de Estados Unidos Andrew S. Boutros y Douglas S. DePodesta, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Chicago. El Departamento de Policía de Chicago brindó una valiosa asistencia en este caso. El gobierno estuvo representado por la Fiscal Auxiliar de Estados Unidos, Branka Cimesa.

Video: Dueños de negocios hispanos intentan levantarse de la caída económica tras las redadas