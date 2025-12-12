Investigan homicidio en la cuadra 2300 Sanders Avenue

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de muerte en la cuadra 2300 Sanders Avenue en Metro Division.

El jueves 11 de diciembre, aproximadamente a las 9:35 am, los oficiales localizaron a una víctima inconsciente en un vehículo en la cuadra 2300 Sanders Avenue.

Tras una investigación más exhaustiva, los agentes declararon a la víctima fallecida en el lugar. La causa de la muerte se desconoce por el momento.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación. El equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se presentó para procesar la escena y recolectar evidencia física.

La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Burr es el detective principal asignado a este caso.

El público también puede dejar información de forma anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251211-0935-00.

