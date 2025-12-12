El DHS pone fin a los programas de permiso humanitario de reunificación familiar

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación de todos los programas categóricos de Permiso Humanitario de Reunificación Familiar (FRP) que beneficiaban a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y a sus familiares inmediatos.

En un comunicado indicó que esta decisión marca un retorno a una política de «Estados Unidos Primero» y tiene como objetivo poner fin al supuesto «abuso» del permiso humanitario, asegurando que el proceso se lleve a cabo según lo previsto por el Congreso.

Fin al abuso y prioridad a la Seguridad Nacional

De la misma manera, indicaron que la Administración sostiene que los programas FRP categóricos permitían a personas pasar por alto el proceso tradicional de parole con una revisión inadecuada (poorly vetted).

Asimismo, el DHS afirma que el permiso humanitario nunca tuvo la intención de utilizarse de esta manera y que se está volviendo a la revisión estricta «caso por caso».

Por otro lado, subraya que el deseo de reunir a las familias no supera la responsabilidad del gobierno. «Prevenir el fraude y el abuso y defender la seguridad nacional y la seguridad pública».

Detallaron que los programas FRP tenían lagunas de seguridad causadas por una revisión insuficiente que podrían ser explotadas por actores maliciosos y fraudulentos.

«Poner fin a los programas FRP es un retorno necesario a políticas de sentido común y un retorno a ‘Estados Unidos Primero», indica el comunicado, afirmando que la prioridad del DHS es la seguridad, la protección y el bienestar financiero de los estadounidenses.

Aviso del Registro Federal

En este sentido, la terminación de los programas FRP se administrará de la siguiente manera, según se detalla en un aviso del Registro Federal:

Fecha de Terminación: El permiso de cualquier extranjero que haya recibido parole bajo los programas FRP y cuyo permiso no haya expirado finalizará el 14 de enero de 2026 .

El permiso de cualquier extranjero que haya recibido parole bajo los programas FRP y cuyo permiso no haya expirado finalizará el . Excepción: Los extranjeros que hayan presentado un Formulario I-485 (Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus) con matasellos o presentación electrónica hasta el 15 de diciembre de 2025 , y que siga pendiente el 14 de enero de 2026, mantendrán su parole válido hasta que expire su período original o hasta que se tome una decisión final sobre su I-485, lo que ocurra primero. Si se niega el I-485, el parole será terminado.

Los extranjeros que hayan presentado un (Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus) con matasellos o presentación electrónica , y que siga pendiente el 14 de enero de 2026, mantendrán su parole válido hasta que expire su período original o hasta que se tome una decisión Autorización de Empleo: La terminación del parole bajo los programas FRP también resultará en la revocación de la autorización de empleo basada en dicho permiso.

Por último, indicaron que los extranjeros serán notificados individualmente sobre la terminación de su período de parole y la revocación de su autorización de empleo. Aquellos que no tengan una base legal para permanecer en EE.UU. después de la terminación deben abandonar el país inmediatamente antes de la fecha de finalización de su permiso.

