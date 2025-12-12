EE.UU. ofrece recompensa de hasta $5 millones por líder fugitivo de «Los Choneros»

Washington.- El Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias «Churrón», un líder de la organización criminal ecuatoriana «Los Choneros».

En un comunicado, explicaron que Bermúdez Cagua es el primer miembro de «Los Choneros» en aparecer en la lista de objetivos del NRP y está implicado en la toma de decisiones clave de tráfico de drogas y armas para la organización.

Detallaron que el 27 de junio de 2025, Bermúdez Cagua, junto con otros dos líderes de Los Choneros—Darío Javier Peñafiel Nieto, alias «Topo», y José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito»—fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York por conspiración para importar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego en apoyo al narcotráfico. Peñafiel Nieto y Macías Villamar están bajo custodia, pero Bermúdez Cagua sigue prófugo de la justicia.

Asimismo, señalaron que Los Choneros es una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, vinculada al Cártel de Sinaloa y que controla rutas esenciales de tráfico de cocaína a través del país.

No drugs on our streets. No cartels in our neighborhoods. In partnership with Ecuador, we are offering a reward offer of up to $5 million for info leading to the arrest and/or conviction of Los Choneros leader Francisco Manuel Bermúdez Cagua, also known as “Churrón.” Send tips to… pic.twitter.com/WfmOWD8JPr — US Dept of State INL (@StateINL) December 11, 2025

Recompensa está autorizada

Por otro lado, recordaron que el 5 de septiembre de 2025, el secretario de Estado Rubio designó a Los Choneros como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). El Gobierno de Ecuador designó a Los Choneros como organización terrorista en enero de 2024.

Ver más: Condenan a tres miembros de la pandilla Shotgun Crips por secuestro y asesinato

En este sentido, indicaron que esta oferta de recompensa, emitida conjuntamente con el gobierno de Ecuador, complementa la sanción impuesta a Los Choneros el 7 de febrero de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La oferta de recompensa está autorizada por el Secretario bajo el NRP, que apoya los esfuerzos de aplicación de la ley para desarticular organizaciones internacionales de narcotráfico a nivel mundial y llevar a los fugitivos ante la justicia.

Información para denunciar

Si tiene información relevante, por favor contacte a la DEA a través de:

Teléfono/Mensaje: +593 988292235 (texto/WhatsApp/Signal)

+593 988292235 (texto/WhatsApp/Signal) Línea en Ecuador: Plan de Recompensas al 131

Plan de Recompensas al 131 Correo Electrónico: ecuadortips@dea.gov o informa@recompensas131.org

Video: Trick or Treat con responsabilidad. CMPD alerta sobre precauciones en Halloween