El DHS anuncia el arresto de un terrorista de la MS-13, alias “Fantasma”

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el arresto de un migrante indocumentado presuntamente perteneciente a la organización terrorista La Mara Salvatrucha (MS-13).

En un comunicado identificaron al detenido como Gerson Emir Cuadra Soto, alias «Fantasma», quien es originario de Honduras. Era buscado en su país de origen por un cuádruple homicidio y presuntamente era miembro de un escuadrón de asesinato en Honduras.

Señalaron que Cuadra Soto fue acusado en Honduras en 2022 por cargos de armas relacionados con el cuádruple homicidio, pero supuestamente sobornó su salida de una cárcel hondureña.

Tenía licencia de conducir de California

Además, indicaron que el migrante ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en 2022 cruzando la frontera sur y, posteriormente, obtuvo una licencia de conducir de California.

En este sentido, señalaron que gracias a una operación conjunta de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otros socios de las fuerzas del orden, Cuadra Soto fue arrestado en Grand Island, Nebraska, el 8 de diciembre de 2025.

Al respecto, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlinGerson sostuvo que “Emir Cuadra Soto, alias Fantasma, podría pensar que es un fantasma, pero nuestros heroicos agentes de la ley encontraron a este horrible asesino de la MS-13 de Honduras escondido en Nebraska”.

“Este enfermo monstruo era buscado por cuatro homicidios y estaba involucrado en un escuadrón de asesinato en Honduras. Sobornó su salida de una prisión en Honduras y pensó que podría esconderse en comunidades estadounidenses”, acotó.

En este sentido, señalaron que “gracias a nuestros valientes agentes de la ley, este asesino a sangre fría está fuera de nuestras calles. El presidente Trump y la secretaria Noem no permitirán que los pandilleros de la MS-13 aterroricen a los ciudadanos estadounidenses”.

