5 maneras de celebrar las fiestas en Charlotte

Charlotte, NC.- Hay 5 maneras de celebrar las fiestas en Carolina del Norte: Hay algo mágico en la temporada navideña en NC y las ciudades aledañas. Charlotte, por ejemplo, deslumbra con kilómetros de luces centelleantes, espectáculos festivos y festivales jubilosos que crean recuerdos entrañables y tradiciones preciadas. Celebre el espíritu navideño con estos eventos y actividades navideñas en Charlotte.

Cuándo: Hasta el 23 de diciembre

Área: Spencer, NC

¡Todos a bordo del Expreso Polar! Inspirado en la exitosa película navideña, el Museo de Transporte de Carolina del Norte en Spencer ofrece paseos navideños en tren con la banda sonora de la película. Disfrute de chocolate caliente y galletas camino al Polo Norte.

Cuándo: noches seleccionadas hastas el 23 de diciembre

Dónde: Uptown

El Teatro Infantil de Charlotte presenta «Rudolph, el reno de la nariz roja», una adaptación musical de este entrañable clásico navideño, en el Teatro Familiar McColl de ImaginOn . Vea a Rudolph y sus amigos interpretar éxitos como «Rudolph, el reno de la nariz roja» y «Una Navidad muy alegre».