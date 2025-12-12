5 maneras de celebrar las fiestas en Charlotte

Charlotte, NC.- Hay 5 maneras de celebrar las fiestas en Carolina del Norte: Hay algo mágico en la temporada navideña en NC y las ciudades aledañas. Charlotte, por ejemplo, deslumbra con kilómetros de luces centelleantes, espectáculos festivos y festivales jubilosos que crean recuerdos entrañables y tradiciones preciadas. Celebre el espíritu navideño con estos eventos y actividades navideñas en Charlotte.
1- El viaje en tren Polar Express
Cuándo: Hasta el 23 de diciembre
Área: Spencer, NC
¡Todos a bordo del Expreso Polar! Inspirado en la exitosa película navideña, el Museo de Transporte de Carolina del Norte en Spencer ofrece paseos navideños en tren con la banda sonora de la película. Disfrute de chocolate caliente y galletas camino al Polo Norte.
2- Rodolfo el reno de nariz roja
Cuándo: noches seleccionadas hastas el 23 de diciembre
Dónde: Uptown
El Teatro Infantil de Charlotte presenta «Rudolph, el reno de la nariz roja», una adaptación musical de este entrañable clásico navideño, en el Teatro Familiar McColl de ImaginOn . Vea a Rudolph y sus amigos interpretar éxitos como «Rudolph, el reno de la nariz roja» y «Una Navidad muy alegre».
3- Vacaciones en el jardín
Cuándo: Hasta el 27 de diciembre
Zona: Belmont
El Conservatorio Daniel Stowe deslumbra durante las fiestas con sus exhibiciones de luces por todo el jardín. Mientras recorre los senderos iluminados, pasando junto a las ornamentadas decoraciones, refrésquese con un chocolate caliente y sidra y luego deténgase para comer algo en uno de los food trucks del lugar.
4- Santa bebiendo en The Royal Tot
Cuándo: Hasta el 31 de diciembre
Barrio: Barrio de Belmont
Las fiestas adquieren un toque tropical en The Royal Tot, el bar temporal Sippin’ Santa en Charlotte. Disfruta de cócteles estilo tiki en el bar decorado o junto a una de las fogatas en la azotea con vistas a Uptown.
5- Celebración de Kwanzaa
Cuándo: Todos los días
Barrio: Uptown
En años anteriores, el evento gratuito del Centro Harvey B. Gantt para las Artes y la Cultura Afroamericana ha incluido actividades para toda la familia, como un taller de fabricación de velas, una clase de baile y una sesión informativa sobre la historia y las tradiciones de Kwanzaa.