Un menor enfrenta más de 275 cargos en las Carolinas

Charlotte, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte y Carolina del Sur enfrentan nuevamente el caso de un adolescente de 16 años cuya actividad criminal mantiene en alerta a varias jurisdicciones. Su nombre no se divulga por tratarse de un menor, pero su historial ya ocupa un lugar inusual en los registros policiales: Más de 275 cargos acumulados entre ambas entidades desde hace varios meses según destacó CMPD.

El caso de este joven con más de 275 cargos reapareció en agosto, cuando el joven regresó a Carolina del Sur luego de un proceso de extradición. Las autoridades lo entregaron a su tutor y lo colocaron en libertad condicional, a pesar de las advertencias sobre el riesgo de reincidencia. Ese riesgo se confirmó rápidamente. En octubre, oficiales del Departamento de Policía de Mooresville (MPD) lo detectaron irrumpiendo en varios vehículos. Durante la persecución, el sospechoso chocó el automóvil en el que se desplazaba. Los agentes lo detuvieron y procesaron por 15 cargos, varios de ellos vinculados a armas de fuego robadas, pero una solicitud de custodia segura volvió a ser rechazada y el joven regresó a su hogar.

La situación escaló en noviembre. Las divisiones Norte y Metro recibieron reportes de nuevos delitos cometidos en la misma noche: el robo de un vehículo en la División Norte y, horas después, un atraco armado y un tiroteo en una vivienda habitada vinculada a un miembro de una banda en la División Metro. Las unidades especializadas, incluyendo el equipo de responsabilidad juvenil y la división del metro, conectaron las evidencias y consolidaron un caso sólido para acusar al adolescente como adulto.

Las autoridades obtuvieron una orden de registro para la residencia del menor. En el operativo hallaron un arsenal que incluye una Glock 27 calibre .40 con cargador de tambor y conversor automático, una pistola de 9 mm, una .380 automática, un arma tipo AK calibre 7,62×39 mm, un rifle .22, un fusil AR de 5.56 mm con conversor automático, dos celulares y dos programadores de llaves.

El joven enfrenta cargos por robo con arma peligrosa, conspiración, posesión de bienes robados, disparos en una vivienda ocupada, lesiones a la propiedad, posesión de arma de destrucción masiva y posesión ilegal de pistola siendo menor. Permanece detenido sin derecho a fianza. Los investigadores lo vinculan además con cerca de 80 robos recientes de vehículos. Más imputaciones podrían sumarse en los próximos días.

Las autoridades destacan que este avance surge del trabajo coordinado entre divisiones y del seguimiento minucioso a un caso que desafía la capacidad del sistema para responder a la reincidencia juvenil.

