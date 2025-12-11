CMPD investiga apuñalamiento fatal en el corredor Sugar Creek

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 5100 de Reagan Drive en North Tryon Division. Específicamente en el corredor Sugar Creek, una de las áreas que los funcionarios desean mejorar en cuanto a seguridad.

Major Torri Tellis speaks about the homicide investigation: pic.twitter.com/A8fzq8FBVl — CMPD News (@CMPD) December 11, 2025

El miércoles 10 de diciembre, poco después de las 4:30 p. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal en la cuadra 5100 Reagan Drive. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con una herida de arma blanca. La víctima fue trasladada por MEDIC a un hospital cercano y el personal médico la declaró fallecida poco después.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, el CFD y MEDIC también colaboraron.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective James es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251210-1648-00.

