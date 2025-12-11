Gastonia, NC.- La Policía de Gastonia refuerza un llamado urgente a la comunidad luego de que un comercio local cayera en una estafa que se repite con mayor frecuencia durante las fiestas. Los responsables del fraude contactaron al negocio haciéndose pasar por agentes federales, utilizaron un tono intimidante y exigieron un pago inmediato mediante tarjetas de regalo. El establecimiento entregó los códigos por teléfono y perdió todo el dinero en cuestión de minutos.

El caso encendió las alarmas debido al incremento de esta modalidad en las últimas semanas. Las autoridades observan que los estafadores aprovechan el aumento de compras navideñas y el ritmo acelerado de estas fechas para presionar a sus víctimas. Además, estudian patrones de llamadas en distintas zonas del condado y detectan que los delincuentes ajustan sus métodos según el tipo de negocio o la urgencia que logran generar.

Los investigadores insisten en que ninguna empresa seria, agencia gubernamental o cuerpo de seguridad solicita pagos con tarjetas de regalo. Este dato funciona como la primera señal de alerta para cualquier ciudadano que reciba una llamada sospechosa. Los agentes recomiendan evitar compartir códigos o datos de tarjetas, incluso cuando la persona al otro lado de la línea asegure representar a una autoridad y utilice amenazas de arresto, multas o cortes de servicio.

Los especialistas en delitos financieros de Gastonia también resaltan la importancia de realizar una verificación rápida. La sugerencia es colgar el teléfono, buscar el número oficial del organismo o negocio que supuestamente hizo el contacto y devolver la llamada para confirmar la información. Este paso corta el ciclo de manipulación emocional que los estafadores utilizan para que sus víctimas actúen con prisa.

La Policía de Gastonia solicita reportar cualquier llamada sospechosa para rastrear patrones y evitar que más comercios o familias caigan en el mismo esquema. Además, invita a la comunidad a realizar denuncias formales ante la Comisión Federal de Comercio en su portal habilitado para fraudes. La difusión de estos casos resulta clave en una época en la que los delitos se multiplican mientras aumenta el flujo de compras.

Las autoridades recuerdan que la prevención comienza con la información. Gastonia refuerza su mensaje para estas fiestas: mantenerse alerta, verificar cada llamada y proteger los datos personales se convierte en la mejor defensa para evitar pérdidas y frustraciones en una temporada que debería centrarse en la celebración.

Video: Fraudes y Estafas en Navidad.