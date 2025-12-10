USDOT Inyecta $1.000 millones para modernizar aeropuertos familiares

Washington.- El Secretario de Transporte de EE.UU., Sean P. Duffy, lanzó una ambiciosa campaña «Make Travel Family Friendly Again», justo a tiempo para la temporada de viajes navideños.

En un comunicado, indicaron que la iniciativa busca abordar los desafíos que enfrentan las familias, desde la falta de espacios dedicados para niños hasta las limitadas opciones de alimentos saludables en las terminales.

De la misma manera, destacaron que como eje central de la campaña, el Secretario Duffy anunció la asignación de $1.000 millones en fondos federales provenientes del Programa de Terminales Aeroportuarias de la Ley de Infraestructura (IIJA).

Having pull-up bars in airports means you can stay fit while traveling. You can challenge yourself, or better yet, challenge your friends & family during a layover. The downside is your daughter might beat you! That happened today as me, my daughter, Paloma, @SecKennedy &… pic.twitter.com/e6fJ59p1hR — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) December 9, 2025

Acotaron que estos fondos están destinados a incentivar a los aeropuertos a modernizar sus instalaciones con recursos pensados para las familias.

La financiación cubrirá proyectos clave como:

Creación de áreas de juego y ejercicio.

Instalación de salas de lactancia y espacios privados para madres.

Reconfiguración de puntos de control para establecer carriles de seguridad dedicados a las familias.

Construcción de salas sensoriales para niños con necesidades especiales.

📲BTS with @SecKennedy, @paulsaladinomd, and @theisabelbrown from the kickoff of our push to Make Travel Family Friendly Again! The golden age of travel starts with all of us 🇺🇸✈️ pic.twitter.com/BKaFwhFg79 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) December 10, 2025

Asimismo, durante el lanzamiento, el Secretario Duffy estuvo acompañado por el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. para enfatizar la colaboración interinstitucional. Ambos líderes hicieron un llamado a los aeropuertos para mejorar el acceso a alimentos nutritivos.

“Hacer que los viajes sean más felices y saludables para las familias tiene que ser parte de traer una Edad de Oro a los viajes», acotó Kennedy.

Por último, indicaron que los aeropuertos interesados en obtener esta financiación para mejoras de infraestructura deben enviar sus proyectos elegibles a más tardar el 15 de enero de 2026.

