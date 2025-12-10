Tres menores acumulan 42 cargos tras una seguidilla de robos

Monroe, NC.- Una serie de robos mantuvo en alerta a los residentes de Indian Trail, Stallings y Weddington durante más de un mes. Entre el 10 de septiembre y el 24 de octubre de 2025, comercios y propietarios de vehículos reportaron incidentes que iban desde daños y hurtos hasta el robo de varios automóviles. El caso más reciente llamó especialmente la atención porque los responsables usaron un arma de fuego en un intento de abrir una caja fuerte cerrada dentro de un negocio.

Los detectives de la oficina del sheriff del Union County siguieron cada pista con dedicación. Las cámaras, las declaraciones y la evidencia encontrada en los distintos lugares de los incidentes permitieron construir un patrón claro. Con el paso de las semanas, los investigadores lograron identificar a tres sospechosos: todos menores de edad y residentes fuera del condado.

Tras confirmar su participación, los detectives solicitaron órdenes de custodia al Departamento de Justicia de Menores de Carolina del Norte. El operativo para detenerlos se desarrolló con apoyo de varias agencias: la Oficina de Investigación del Estado (NCSBI), la Unidad JADE del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) y la Unidad SHIELD del propio condado. Las autoridades ejecutaron las detenciones sin incidentes y trasladaron a los tres adolescentes a un centro de detención juvenil.

Durante una orden de registro coordinada, los detectives hallaron tres armas de fuego en la vivienda de uno de los sospechosos. Este hallazgo reforzó la gravedad del caso y aclaró parte del modus operandi utilizado en los robos, especialmente en el intento de forzar la caja fuerte.

Las autoridades atribuyen a los menores el robo de tres vehículos, cinco robos a vehículos y cinco robos a negocios dentro de Union County. La suma de todas estas acciones derivó en 42 cargos que incluyen robo de automóviles, allanamiento, robo de cajas fuertes y posesión de armas de fuego por parte de un menor. Los tres adolescentes permanecen detenidos mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

El sheriff Cathey destacó la importancia del trabajo conjunto. Aseguró que el caso refleja la fuerza que adquiere una investigación cuando varias agencias coinciden en un objetivo común y elogió a los equipos involucrados por su esfuerzo. Señaló que este tipo de operaciones mantiene segura a la comunidad y logra que quienes representan una amenaza enfrenten las consecuencias de sus actos.

