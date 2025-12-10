Redada de HSI desmantela organización criminal transnacional en Arizona

Tucson.- Las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE en Arizona, junto con socios federales, ejecutaron 16 órdenes de registro federales criminales dirigidas a una organización criminal transnacional involucrada en explotación laboral, violaciones fiscales y migratorias.

Así lo dio a conocer el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado, en el que indicó que la operación, que es la culminación de una investigación de varios años. Se centró en nueve restaurantes y siete casas de seguridad asociadas en Tucson y la región circundante.

Señalaron que durante la operación, fueron arrestados 46 migrantes indocumentados. Entre los detenidos se encuentra un delincuente condenado por agresión sexual que había cumplido una pena de cinco años de prisión y que ahora será acusado de reingreso ilegal a EE. UU.

De la misma manera, señalaron que en uno de los lugares, la operación se vio comprometida cuando más de 100 agitadores descendieron e intentaron obstaculizar a las fuerzas del orden, llegando a cerrar una puerta para atrapar a los agentes. El grupo se tornó violento, agrediendo a los oficiales y cortando neumáticos. Un Equipo de Respuesta Especial (SRT) de HSI fue movilizado y se vio obligado a desplegar contramedidas para restablecer el control.

Ver más: El DHS arresta a gemelos estadounidenses por amenazas a agentes federales

Rechazan la participación de una representante de EE.UU.

Por otro lado, las autoridades alertaron que un aspecto preocupante fue la participación de la representante de EE.UU., Adelita Grijalva. Quien se unió a la multitud y supuestamente intentó impedir las acciones de las fuerzas del orden. Posteriormente, la Representante usó las redes sociales para difamar a los agentes con afirmaciones falsas de haber sido rociada con gas pimienta.

Al respecto, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, condenó los actos. “No toleraremos a agitadores violentos que atacan a los valientes hombres y mujeres del ICE que simplemente están haciendo cumplir nuestras leyes”.

“Las mentiras difamatorias de la Representante Grijalva son vergonzosas. Su retórica ha llevado directamente al aumento de más del 1,170% en las agresiones contra oficiales del ICE”, acotó.

Por último, el Agente Especial Interino a Cargo, Ray Rede, afirmó que la investigación plurianual tenía como objetivo a organizaciones criminales transnacionales (TCO) presuntamente involucradas en contrabando de personas y trata de personas derivada de la servidumbre por deudas, resultando en el cierre de los restaurantes.

Video: DHS impone nuevas medidas migratorias