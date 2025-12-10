Petro propone al gobierno de Maduro una amnistía general

Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció tras los recientes acontecimientos en Venezuela, en particular, tras reportes sobre la retención del pasaporte del Cardenal Porras por parte del régimen y las repetidas amenazas al clérigo.

A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano instó al gobierno de Nicolás Maduro a reorientar su estrategia política, sugiriendo que la verdadera defensa del país no radica en la confrontación militar o la represión.

Petro argumentó que la respuesta efectiva a cualquier «agresión externa» debe ser una «revolución democrática», no un mero alistamiento militar.

«El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes».

El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel. Los… https://t.co/FWQT1dvF51 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

Propuesta de amnistía y transición

En este sentido, el líder colombiano criticó la política de encarcelamiento, afirmando que es momento de priorizar la reconciliación y la inclusión. Petro hizo un llamado directo a implementar una amnistía general.

Ver más: Hija de María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en Oslo

«Es una amnistía general no extender la cárcel. Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas.»

Asimismo, Petro utilizó el ejemplo de la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial. Destacó que el éxito contra la invasión de Hitler no fue solo militar, sino que se cimentó en un «gran Pacto político y social» que garantizó a los trabajadores participación en las ganancias, seguridad social y mejores salarios.

Por último, concluyó su declaración invocando el legado de Simón Bolívar y la soberanía venezolana, rechazando tanto la intervención extranjera como las medidas represivas internas. «La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros no por retóricas vacías no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”.

Video: “Navidad con la comunidad”