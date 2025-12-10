Otros cinco Panthers llegan al top 10 en la votación del Pro Bowl

Charlotte, NC.- Se está corriendo la voz sobre los Carolina Panthers, al menos en términos de votación para el Pro Bowl.
La NFL publicó la segunda entrega de los resultados de la votación de los fanáticos el lunes por la tarde, y el esquinero Jaycee Horn sigue siendo el que más votos recibió en su posición.
We had to introduce our players to some corporate lingo pic.twitter.com/NziOeMlUtj
— Carolina Panthers (@Panthers) December 9, 2025
La gran diferencia es que tiene muchas más caras conocidas a su alrededor esta semana.
Hace una semana, el safety Tre’von Moehrig y el corredor Rico Dowdle ocupaban el séptimo lugar en sus respectivas posiciones, y esa era la única representación de los Panthers. Permanecen ahí esta semana, y tienen compañía.
Esta semana, Derrick Brown regresa (con razón) al top 10 como tackle defensivo, sexto en la votación de los aficionados en su posición. Brown no estaba entre los 10 primeros en la votación de los aficionados en 2023 cuando participó por primera vez (los votos de entrenadores y jugadores cuentan un tercio del total).
Brown también acaba de ser nombrado destinatario del premio Ed Block Courage Award del equipo , en honor a su impresionante regreso de la lesión de rodilla del año pasado.
Además, el receptor abierto novato Tetairoa McMillan ocupa el sexto lugar como receptor abierto, detrás solo de Jaxon Smith-Njigba, George Pickens, Puka Nacua, Ja’Marr Chase y Amon-Ra St. Brown.
McMillan lidera a todos los novatos en recepciones y yardas recibidas, con 57 recepciones para 826 y seis touchdowns.
