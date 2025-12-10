Otros cinco Panthers llegan al top 10 en la votación del Pro Bowl

Charlotte, NC.- Se está corriendo la voz sobre los Carolina Panthers, al menos en términos de votación para el Pro Bowl.

La NFL publicó la segunda entrega de los resultados de la votación de los fanáticos el lunes por la tarde, y el esquinero Jaycee Horn sigue siendo el que más votos recibió en su posición.

We had to introduce our players to some corporate lingo pic.twitter.com/NziOeMlUtj — Carolina Panthers (@Panthers) December 9, 2025