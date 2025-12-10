Opción Fin de Semana: Festival de invierno y exhibición de trenes

Huntersville, NC.- En la Opción Fin de Semana puede disfrutar del Festival de invierno en 760 Craft Works, Huntersville, Carolina del Norte y una exhibición de trenes en Kannapolis.
HandCraftedMarket presenta Winter Fest en 760 Craft Works, 100 Gilead Road, Huntersville, Carolina del Norte, el sábado 13 de diciembre de 2025, de 2:00 p.m. a 7:00 p. m.
Este mercado de proveedores contará con docenas de pequeñas empresas y fabricantes.
Además podrá comprar regalos únicos mientras disfruta de comidas y bebidas artesanales de 760 Craft Works.
Exhibición de trenes modelo navideños en el Teatro Swanee en Kannapolis
Además, también podrá disfrutar de la exhibición de trenes modelo navideños en el Teatro Swanee en Kannapolis del 12 al 14 de diciembre.
Sólo por un fin de semana, disfrute de un espectáculo de modelos de trenes navideños en Kannapolis, de forma gratuita.
La exhibición de modelos de trenes Atlantic Coast S Gaugers estará en el Teatro Swanee, 200 West Avenue, Kannapolis, Carolina del Norte, del 12 al 14 de diciembre de 2025.
- Viernes 12 de diciembre: de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Sábado 13 de diciembre: de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Domingo 14 de diciembre: de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
Este divertido evento familiar es gratuito. No se requieren entradas.