Opción Fin de Semana: Festival de invierno y exhibición de trenes

HandCraftedMarket presenta Winter Fest en 760 Craft Works, 100 Gilead Road, Huntersville, Carolina del Norte, el sábado 13 de diciembre de 2025, de 2:00 p.m. a 7:00 p. m.

Este mercado de proveedores contará con docenas de pequeñas empresas y fabricantes.

Además podrá comprar regalos únicos mientras disfruta de comidas y bebidas artesanales de 760 Craft Works.