La FDA impulsa la seguridad alimentaria

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó su «Informe Anual 2024 sobre la Adopción del Código Alimentario», el cual tiene como objetivo evaluar el esfuerzo de las agencias estatales y territoriales de Estados Unidos para implementar directrices modernas de seguridad en restaurantes y tiendas minoristas.

En un comunicado, detalló que el informe revela un progreso constante en la armonización de las normativas de seguridad alimentaria a nivel nacional.

Explicaron que la Oficina de Protección de Alimentos Minoristas de la FDA monitorea la adopción de este código, cuya última edición (2022) sirve como guía práctica basada en la ciencia para mitigar los riesgos conocidos de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.

Cifras de adopción destacadas

De la misma manera, indicaron que 11 agencias estatales en siete estados y tres agencias territoriales han adoptado la versión más reciente (2022), cubriendo el 16.06% de la población estadounidense.

Además, señalaron que en total, 46 agencias estatales en 36 estados han adoptado una de las tres versiones más recientes del Código (2022, 2017 o 2013), lo que representa el 64.64% de la población de EE. UU.

En este sentido, destacaron que aunque la supervisión de los establecimientos minoristas de alimentos se maneja típicamente a nivel local y estatal, la FDA promueve activamente la adopción uniforme y completa del Código Alimentario en los 50 estados y territorios.

Por último, la FDA enfatizó que la adopción del Código no solo mejora la seguridad de los alimentos, sino que también representa una asociación federal-estatal exitosa y continua, un pilar fundamental para fortalecer la seguridad de la cadena alimentaria de la nación.

En este sentido, indicaron que el informe también detalla las áreas en las que las agencias estatales demuestran tener normativas menos estrictas en comparación con el estándar federal.

