Hija de María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en Oslo

Oslo.- Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana y laureada, María Corina Machado, recibió el miércoles 10 de diciembre el Premio Nobel de la Paz.

Es de mencionar, que aunque la propia Machado no pudo llegar a tiempo para la recepción del premio, su presencia resonó a través de las palabras de su hija.

"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."

En un video publicado a nivel mundial Ana Corina Sosa, visiblemente emocionada y ante una ovación del público puesto en pie, recibió el diploma y la medalla Nobel, valorado este año en 11 millones de coronas suecas (aproximadamente $1.2 millones de dólares).

Ana Corina Sosa, hija de la líder de Venezuela, @MariaCorinaYA, recibe el premio Nobel de La Paz, en representación de su madre y de toda Venezuela.

La ceremonia contó con la asistencia de los reyes Harald V y Sonia de Noruega y varios líderes internacionales.

En el discurso leído por su hija, Machado lanzó una crítica directa a la pasividad cívica, declarando: «incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos».

De la misma manera, el mensaje identificó la raíz del colapso venezolano en la concentración de la renta petrolera en el Estado, que generó una cultura de «privilegio, clientelismo y corrupción».

The 2025 Nobel Peace Prize award ceremony from Oslo.

Destacó que nueve millones de venezolanos fueron obligados a huir, una «herida abierta» que se convirtió en la mayor crisis de refugiados del mundo, según el Comité Nobel.

De la misma manera, durante el discurso se narró la odisea de las elecciones primarias de 2023, que se realizaron contra todo pronóstico y sin recursos. La diáspora y la población interna se unieron por un «propósito sagrado»: reunir a sus familias.

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora María Corina Machado: "A los millones de venezolanos anónimos que arriesgan su hogar, su familia y sus vidas. A ellos pertenece este honor, este día y este futuro. Gracias"

«Ese día, el amor derrotó el miedo.» La anécdota de una «Jefa de Calle» del régimen que se sumó al movimiento por petición de su hijo exiliado ilustra el poder de la convicción.

Llamamiento del Comité Nobel a Maduro: «Debe renunciar»

Por otro lado, es de destacar que Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, condenó duramente al régimen de Nicolás Maduro.

«Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano”, afirmó.

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel: "Señor Maduro, acepte los resultados electorales y renuncie".

El llamamiento, que recibió un sonoro aplauso, acusó al gobierno de Maduro de instaurar un «régimen que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición».

Además, Frydnes lamentó que «hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela… sólo pueden oír los gritos de los presos que están siendo torturados.»

El discurso de Machado concluyó con una promesa de paz basada en el amor y la integridad. «La causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras», afirmó, ofreciendo al mundo la lección de que «para tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad».

La hija de Machado, en nombre de su madre, anunció la inminente llegada de la laureada a Oslo, tras 16 meses de clandestinidad.

«Con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo.»

Datos de interés

La ceremonia contó con la presencia del líder opositor venezolano Edmundo González, el primer ministro noruego Jonas Gahr Store, el presidente argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino, el ecuatoriano, Daniel Noboa y el paraguayo Santiago Peña.

