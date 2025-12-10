“Agredir a un agente federal es un atentado contra el propio estado de derecho”, declaró el fiscal federal Ellis Boyle. “Cuando alguien presuntamente conduce un vehículo para amenazar o poner en peligro a los agentes del ICE, lo tratamos con la máxima seriedad. Tenemos tolerancia cero ante conductas que pongan en riesgo a nuestros agentes o al público, y esta oficina tomará todas las medidas legales para proteger a nuestras familias, agentes y comunidades”.

Lee también: ICE descubre fraude masivo en programa de empleo para extranjeros

“Cuando un agente federal intenta realizar un arresto legal, no hay excusa para responder con violencia. El FBI seguirá colaborando con nuestros aliados en las fuerzas del orden para apoyar las operaciones contra inmigrantes ilegales”, declaró James C. Barnacle Jr., agente especial del FBI a cargo en Carolina del Norte.

Según las alegaciones de la denuncia penal, Milton Ermilo Arreaga Roblero, de 23 años, fue detenido en Morrisville después de que agentes del ICE intentaran detener su vehículo durante un operativo policial. Inicialmente, Roblero supuestamente se detuvo por completo antes de chocar repentinamente contra el vehículo de un agente y luego contra cuatro vehículos diferentes del ICE. La denuncia también alega que obligó a uno de los agentes presentes a apartarse, evitando por poco que Roblero chocara contra él. Roblero fue detenido después de que supuestamente se subiera a la acera, atravesara un jardín y luego chocara contra el vehículo de un civil.

Roblero está acusado de agredir, resistirse o impedir el paso a agentes y enfrenta una pena máxima de veinte años de prisión si es declarado culpable. La fiscal federal adjunta Ashley Foxx está a cargo del caso, y el FBI lo investiga. Una denuncia penal es simplemente una acusación. El acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

Lee también: Gobierno de Trump suspende emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros

Este caso es parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional que reúne todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCOs), y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos.

Los documentos e información judiciales relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Este de Carolina del Norte o en PACER buscando el caso n.° 5:25-MJ-02535-JG.

Video: Ha aumentando el número de maestros extranjeros con visas J-1 en las Escuelas de #CMS #VisasJ1