Charlotte, NC.- El Sheriff McFadden expresó su preocupación, durante la conferencia de prensa del lunes 8 de diciembre, por los desafíos que plantea la recién promulgada Ley 307 de la Cámara de Representantes, también conocido como la Ley Iryna. Esta legislación, si bien busca prevenir tragedias como la sufrida por Iryna Zarutska, presenta importantes desafíos operativos para los centros de detención.

El Sheriff McFadden expresó su preocupación por el impacto de la ley, señalando que, si bien la Ley de Iryna tiene buenas intenciones, no proporciona fondos adicionales para gestionar el consiguiente aumento de la carga de trabajo en los centros de detención. «La Ley 307 de la Cámara de Representantes no nos proporcionó recursos ni fondos», declaró el Sheriff McFadden.

La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) prevé un aumento repentino de la población en su centro de detención debido a las políticas de liberación más estrictas, lo que afectará a las personas con cargos menores. Asimismo, durante la conferencia de prensa, el Mayor A. Durrah, Comandante del Centro de Detención del Condado Mecklenburg, destacó la presión operativa. Expresó su preocupación por la seguridad, la financiación y el bienestar tanto del personal como de los residentes. El Mayor A. Durrah enfatizó que la sobrepoblación reduce la eficiencia y aumenta el riesgo de incidentes, lo que dificulta el mantenimiento del orden.

El Mayor R. Abee, jefe de Procesamiento de Arrestos, señaló que estos retrasos previstos en el Procesamiento de Arrestos podrían dificultar la atención de casos urgentes, como los de Conducir Bajo los Efectos del Alcohol (DWI). Habrá menos acusados ​​liberados por los magistrados, lo que aumentará la carga de trabajo del Procesamiento de Arrestos.

Además, el Mayor R. Abee declaró: «Esto tendrá un impacto negativo en nuestra Oficina del Sheriff. También creo que tendrá un impacto negativo en otras agencias, especialmente en las más pequeñas».

También, Tanisha Pakanayeva, Directora de Salud Mental, abordó los desafíos del departamento de salud mental, incluyendo un posible aumento de la población de detención como resultado de la implementación de la HB307. Es previsible que el departamento de salud mental del Centro de Detención del Condado Mecklenburg (MCDCC) se vea afectado de las siguientes maneras: un aumento en el número de evaluaciones por realizar, un posible aumento en el número de personas en crisis, una mayor demanda de personal debido al aumento de casos y retrasos en los plazos actuales. «La mayor preocupación de nuestro departamento es cómo gestionaremos a las personas que ingresan al centro y no pueden interactuar con nuestro equipo de tratamiento in situ de forma significativa», declaró Pakanayeva.

Dado que el MCDCC depende del proceso de internamiento involuntario para apoyar y atender a los residentes, nuestros hospitales comunitarios suelen tener plazas limitadas y no tienen la capacidad de albergar y tratar a personas con antecedentes y cargos de violencia. «Eso ya es un desafío. Me imagino cómo se agravará con un mayor número de personas aquí», concluyó Pakanayeva. El Sheriff McFadden concluyó con un llamado a la acción: «Comunicación, colaboración y cooperación es todo lo que pedimos». Continuó diciendo: «Asumiremos este desafío. Pero simplemente habernos permitido hablar o escuchar nuestra voz en la mesa habría sido mejor».

La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg reafirma su compromiso de colaborar con los socios comunitarios y los líderes estatales para abordar estos desafíos y mejorar la seguridad pública.

El caso de Iryna

El 22 de agosto tras tomar el tren a eso de las 9:50 p.m., Iryna Zarutska se sentó delante del lugar que ocupaba Decarlos Brown, un hombre de 34 años con antecedentes penales. Y, un minuto más tarde, el asesino atacó a la joven con tres puñaladas en el cuello, en una dramática secuencia que fue captada por las cámaras de seguridad del vagón. Zarutska murió en el tren a causa de sus heridas.

Iryna nació el 22 de mayo de 2002 en Kiev y era licenciada en Arte y Restauración en el Synergy College de la capital ucraniana. Sus amigos la recuerdan como una artista apasionada con un profundo amor por los animales que quería convertirse en asistente veterinaria, de acuerdo con la necrológica publicada en las redes.

El controversial proyecto

Carolina del Norte inició diciembre de 2025 con una reforma legal que cambia de manera significativa las políticas de liberación previa al juicio para acusados de delitos violentos. La legislación, conocida como Ley Iryna, surge como respuesta directa al brutal asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años que perdió la vida tras un apuñalamiento en un tren ligero de Charlotte en agosto de 2025.

La ley introduce reformas amplias. Una de las disposiciones más relevantes elimina la posibilidad de liberar sin garantía a quienes enfrentan cargos violentos. Los acusados deben presentar una fianza garantizada o permanecer bajo arresto domiciliario con monitoreo por GPS. La liberación sin dinero y los bonos no garantizados dejan de figurar entre las opciones para este tipo de casos.

Las nuevas reglas también exigen mayor responsabilidad a magistrados y jueces. Cada decisión sobre libertad preventiva debe incluir una justificación detallada. Otro eje central de la ley gira en torno a la salud mental. Las autoridades deben considerar evaluaciones psicológicas en acusados con antecedentes de violencia o compromisos involuntarios previos.

