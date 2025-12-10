Detenido el expresidente boliviano Luis Arce en La Paz

La Paz.- El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido el miércoles 10 de diciembre de 2025, en la ciudad de La Paz y posteriormente trasladado a dependencias policiales.

La información se conoció a través de varios medios de comunicación en donde indicaron que la detención fue confirmada por figuras cercanas al exmandatario, estaría ligada a una investigación por presunta corrupción.

De la misma manera, su exministra de la presidencia, María Nela Prada, en sus redes sociales publicó un video, en el que calificó la detención como un «secuestro» en un video difundido en redes sociales.

Prada precisó que el exjefe de Estado fue aprehendido en el barrio de Sopocachi y llevado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

Causas de la detención

Es de destacar, que aunque las autoridades no han emitido una declaración oficial detallando la causa exacta de la aprehensión, medios locales señalan que la acción se relaciona con una investigación por el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).

Adicionalmente, el expresidente, cuya gestión concluyó el pasado 8 de noviembre con la investidura del centrista Rodrigo Paz Pereira, enfrenta otra demanda de carácter personal interpuesta por una exfuncionaria. Sin embargo, la vinculación de esta segunda causa con la detención actual no ha sido verificada.

