Washington.- La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. presentó una demanda contra las escuelas públicas de Minneapolis (MPS) en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Minnesota.

En un comunicado, detallaron que la acción legal se debe a la inclusión de disposiciones presuntamente discriminatorias en el acuerdo de negociación colectiva (CBA) de MPS con un sindicato de maestros.

Explicaron que la demanda alega que el CBA otorga preferencia en las decisiones de empleo (como reasignación involuntaria, despidos y reincorporación) a los maestros que son miembros de una «población subrepresentada».

Además, señalaron que el acuerdo supuestamente prioriza a los «Black Men Teach Fellows» para ciertos beneficios, términos y condiciones de empleo, violando el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional y sexo.

Rechazan la discriminación

Al respecto, la fiscal general, Pamela Bondi, declaró que “la discriminación es inaceptable en todas sus formas, especialmente en las decisiones de contratación. Nuestro sistema de educación pública… debe ser un bastión del mérito y la igualdad de oportunidades, no de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI)».

La División de Derechos Civiles, a través del Fiscal General Auxiliar Harmeet K. Dhillon, enfatizó que “los empleadores no pueden proporcionar términos y condiciones de empleo más favorables basándose en la raza y el sexo de un empleado. El Departamento de Justicia perseguirá vigorosamente a los empleadores que nieguen a sus empleados igualdad de oportunidades.”

Por otro lado, la querella señala que MPS busca aumentar su personal BIPOC (Negros, Indígenas y Personas de Color) a al menos un 40% para 2026 y que un mínimo del 54.3% de las nuevas contrataciones de maestros para 2026-2027 deben identificarse como BIPOC. El DOJ busca que el tribunal declare que MPS discrimina y emita una orden judicial permanente que impida la implementación de disposiciones discriminatorias similares en futuros acuerdos.

