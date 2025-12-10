Condenan a tres miembros de la pandilla Shotgun Crips por secuestro y asesinato

Wilmington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que tres acusados han sido sentenciados en relación con el secuestro y asesinato de un residente de Wilmington de 35 años, perpetrados por miembros de la pandilla Shotgun Crips.

Asó lo anunció, Julianne E. Murray, primera fiscal federal auxiliar para el Distrito de Delaware, en un comunicado, en el que indicó que los sentenciados por el Juez Principal de Distrito Colm F. Connolly son:

Kimon Burton-Roberson (32): Sentencia de cadena perpetua por ejecutar a la víctima disparándole en la cabeza con un rifle de asalto.

Sentencia de por ejecutar a la víctima disparándole en la cabeza con un rifle de asalto. Jamil Salahuddin (22): Sentencia de 17.5 años de prisión por ayudar a secuestrar a la víctima de su casa y golpearlo con una barra de neumáticos.

Sentencia de por ayudar a secuestrar a la víctima de su casa y golpearlo con una barra de neumáticos. Stephanie Bultes-Ramirez (27): Sentencia de 10 años de prisión por conducir el vehículo utilizado para transportar a la víctima desde Wilmington a Filadelfia y finalmente al lugar del asesinato en Yeadon, Pensilvania.

Recordaron el suceso

El comunicado, explicó que según los documentos judiciales, el crimen fue motivado por una disputa entre la víctima y Burton-Roberson. Los miembros de la pandilla invadieron la casa de la víctima el 21 de julio de 2021, lo golpearon, ataron y obligaron a subir a un vehículo. El secuestro culminó en un parque industrial de Yeadon, donde Burton-Roberson ejecutó a la víctima aún atada.

Al respecto, la Primera fiscal federal auxiliar Murray declaró que “este crimen fue completamente depravado, y estas largas sentencias de prisión reflejan la atrocidad del delito”.

“El Departamento de Justicia espera que este caso envíe un mensaje claro a otros aspirantes a pandilleros: la violencia relacionada con pandillas se enfrentará a las sanciones más severas posibles para todos los involucrados”, acotó.

De la misma manera, Jimmy Paul, agente especial a cargo del FBI en Baltimore, expresó que “esperamos que sus sentencias, incluida la cadena perpetua de Kimon Burton-Roberson, brinden una sensación de justicia a la afligida familia de la víctima.

“Esta investigación demuestra la implacable determinación del FBI de sacar a los delincuentes violentos de nuestras comunidades”, acotó.

Por último, indicaron que dos acusados adicionales están pendientes de sentencia: Rodney Chambers y Dwayne Alexander.

