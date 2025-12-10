Asheville, NC.- El fiscal federal Russ Ferguson anunció que un gran jurado federal en Asheville presentó una acusación penal contra Ricky Dean Clinton, de 40 años de edad, por transportar a una menor a través de las fronteras estatales para participar en actividades sexuales y delitos relacionados. Esta es la segunda acusación federal contra Clinton en el Distrito Oeste de Carolina del Norte; ambas están pendientes de resolución.

Man charged with transporting minor across state lines to engage in sexual activity & related offenses.

Read more at: https://t.co/yI2b1qaeEv pic.twitter.com/NUaIB5q6yK — U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) December 8, 2025

Según las alegaciones de la acusación formal, entre marzo y junio de 2025, Clinton transportó a sabiendas a una víctima menor de edad a través de las fronteras estatales con la intención de que esta mantuviera relaciones sexuales con él. La acusación formal también alega que Clinton también cruzó las fronteras estatales con el propósito de participar en conductas sexuales ilícitas.

Lee también: Detienen en Florida a sospechoso de tráfico de menores buscado en NC

Según documentos judiciales, Clinton fue acusado formalmente en octubre de 2025 de intento de homicidio contra agentes del orden público, concretamente agentes del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, oficiales de su grupo de trabajo y agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Burke.

Los cargos se derivan de un incidente ocurrido el 12 de agosto de 2025, en el que Clinton presuntamente disparó contra agentes del orden público mientras intentaban arrestarlo por órdenes de arresto estatales pendientes. Clinton también enfrenta cargos adicionales por delitos relacionados con armas de fuego en relación con este incidente, incluyendo el uso y porte ilegal de un arma de fuego para cometer delitos violentos y la posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto. Estos cargos aún están pendientes.

Clinton se encuentra bajo custodia federal. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia definitiva de Clinton tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Al hacer el anuncio, el fiscal estadounidense Ferguson agradeció al Servicio de Alguaciles de EE. UU., al Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos de Carolina del Servicio de Alguaciles de EE. UU., a la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte y a la Oficina del Sheriff del Condado de Burke por la investigación que condujo a la acusación inicial de Clinton, y a la Oficina del Sheriff del Condado de Cleveland por sus esfuerzos de investigación que resultaron en la acusación más reciente contra el acusado.

La fiscal federal adjunta Alexis Solheim, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Asheville, está procesando ambos casos.

Los cargos contra el acusado son meras acusaciones y se presume que el acusado es inocente a menos que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Este caso se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia.

Liderado por las Fiscalías Federales y la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS) de la División Penal, el Proyecto Niñez Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar judicialmente a quienes explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el Proyecto Niñez Segura, visite https://www.justice.gov/psc .

Video: Ante esta realidad de tráfico de menores, no descuide a sus hijos