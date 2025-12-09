Charlotte, NC.- Uptown Charlotte vivió un fin de semana intenso y con resultados contundentes gracias a la Operación Temporada Segura, un despliegue coordinado entre CMPD, MCSO, NCSHP, HSI, FBI, ALE y Mecklenburg County ABC. Las calles recibieron mayor presencia policial y la comunidad sintió un ambiente más tranquilo, producto de una estrategia conjunta que combinó prevención, control y cercanía con los vecinos.

Thanks to the teamwork of CMPD, MCSO, NCSHP, HSI, FBI, ALE, and Mecklenburg County ABC, Uptown Charlotte saw safer streets and stronger community connections this past weekend during Operation Safe Season. ✅ 216 traffic stops

✅ 121 citations

✅ 18 arrests

Durante la jornada, los equipos en terreno realizaron 216 paradas de tráfico, una cifra que marcó el ritmo del operativo en las zonas de mayor circulación. Ese trabajo derivó en 121 citaciones y 18 arrestos, todos relacionados con situaciones detectadas en tiempo real durante los patrullajes.

Las autoridades también neutralizaron distintos riesgos asociados a sustancias y armas. El operativo registró la incautación de aproximadamente 341,7 gramos de presunta marihuana, junto con 14 armas de fuego retiradas del espacio público. Estos procedimientos reforzaron la intención de reducir factores de violencia y de evitar escenarios que pudieran escalar durante la temporada festiva.

La supervisión comercial también ocupó un papel clave. Los equipos efectuaron 16 inspecciones ABC, resultado que dejó 4 advertencias y el reporte de múltiples infracciones. El objetivo consistió en mantener controles estrictos en locales con venta de alcohol, especialmente en días de mayor actividad nocturna.

La operación, sin embargo, no se definió únicamente por cifras. Uno de los momentos más significativos surgió cuando los oficiales identificaron y expulsaron de la comunidad a un miembro de una pandilla con historial de delitos graves, acción que elevó el nivel de seguridad en sectores concurridos. Además, varios patrullajes recibieron muestras espontáneas de gratitud por parte de residentes y visitantes, quienes destacaron la sensación de orden y acompañamiento.

Las autoridades coincidieron en que la colaboración entre agencias marca una diferencia visible durante las festividades. La Operación Temporada Segura fortaleció la presencia preventiva, redujo riesgos inmediatos y estrechó la comunicación con la ciudadanía, un punto que las comunidades de Charlotte valoraron especialmente durante un fin de semana de alta afluencia.

La articulación entre organismos locales, estatales y federales confirmó que la cooperación continua puede generar resultados concretos en poco tiempo. Con ese impulso, Charlotte se prepara para enfrentar el resto de la temporada con un enfoque renovado en protección, control y convivencia.

