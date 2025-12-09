“Operación Guardián” desmantela contrabando masivo de tecnología de IA

Houston.- El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció un importantes avances en la «Operación Guardián», una investigación que ha expuesto una red sofisticada de contrabando de tecnología avanzada de inteligencia artificial (IA) que tenía como destino China y otros lugares restringidos.

Explicaron en un comunicado que en la operación lograron la incautación de más de 50 millones de dólares en tecnologías Nvidia y efectivo, y la detención de dos empresarios.

Al respecto, el fiscal general Adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, enfatizó que la división «hará cumplir vigorosamente nuestras leyes de control de exportaciones y protegerá esta ventaja» tecnológica.

Por su parte, el fiscal federal Nicholas J. Ganjei destacó que estos chips «son los bloques de construcción de la superioridad de la IA y son parte integral de las aplicaciones militares modernas».

U.S. Authorities Shut Down Major China-Linked AI Tech Smuggling Network: ‘Operation Gatekeeper’ Disrupts Trafficking Network and Seizes More Than $50 Million in Advanced GPUs Destined for China and Other Restricted Locations https://t.co/DzINonA7AU @NewYorkFBI pic.twitter.com/rsFNSx4erV — FBI (@FBI) December 9, 2025

Puntos clave de la investigación:

Por otro lado, señalaron que la red se enfocaba en el contrabando de unidades de procesamiento gráfico (GPU) Nvidia H100 y H200 Tensor Core, chips de alta velocidad utilizados en aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento, con un valor estimado en al menos $160 millones en total.

Precisaron que Alan Hao Hsu, de 43 años, y su empresa Hao Global LLC, se declararon culpables de contrabando y actividades de exportación ilegal. Hsu y su empresa recibieron más de 50 millones de dólares en transferencias bancarias originadas en la República Popular China (RPC) para financiar el esquema. Hsu enfrenta hasta 10 años de prisión.

De la misma manera, detallaron que Benlin Yuan (58), un ciudadano canadiense y director ejecutivo de una subsidiaria de una gran empresa de TI de la RPC, fue arrestado en Sterling, Virginia, por conspirar para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones (ECRA).

Además, acotaron que Fanyue Gong (43), ciudadano de la RPC y propietario de una empresa de tecnología en Nueva York, fue arrestado en Nueva York por conspirar para contrabandear bienes.

Por último, señalaron que los conspiradores supuestamente utilizaron compradores testaferros, falsificaron documentos de envío para ocultar la verdadera naturaleza y destino de las GPU, y en el caso de Gong, quitaron las etiquetas de Nvidia y las reemplazaron con la marca de una empresa falsa («SANDKYAN») antes de enviarlas a la RPC y Hong Kong.

