NCDHHS anuncia asistencia energética desde el 10 de diciembre

Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte recibió fondos para el Programa de Asistencia Energética y para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) de 2026 de parte de socios federales. Si bien la financiación se retrasó debido al cierre del gobierno federal, el personal del NCDHHS y del condado se ha estado preparando para estar listos para recibir nuevas solicitudes del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIEAP) una vez recibidos los fondos federales.

También hay que explicar que el LIEAP y el Programa de Intervención en Crisis (CIP) son dos programas que tienen fondos de subvención en bloque del LIHEAP. Los residentes de Carolina del Norte que sean elegibles para la asistencia del LIEAP y no recibieron una renovación automática ni un aviso de pago automático pueden solicitar beneficios a partir del 10 de diciembre de 2025.

«A medida que el clima se vuelve más frío, la asistencia para calefacción y energía es fundamental para ayudar a más de 130,000 hogares a mantenerse abrigados durante los meses de invierno», declaró Michael Leighs, subsecretario de Oportunidades y Bienestar del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) . «Agradezco a nuestro equipo y a nuestros colaboradores locales y del condado que han trabajado diligentemente para garantizar que quienes necesitan asistencia puedan recibirla lo antes posible».

El programa financiado con fondos federales proporciona a los hogares de bajos ingresos un pago único enviado directamente a su proveedor de calefacción para compensar el alto costo de calentar sus hogares durante los meses de clima frío.

Los pagos de LIEAP se distribuyeron automáticamente a fines de noviembre a los proveedores de calefacción de los hogares con un miembro de su hogar que cumplía los siguientes tres criterios:

Tiene 60 años o más o es una persona con una discapacidad que recibe servicios a través de la División de Envejecimiento del NCDHHS ,

Actualmente recibe Servicios de Alimentos y Nutrición o SNAP, y

Recibió un pago LIEAP durante la temporada 2024-2025.

Los hogares que cumplen con los requisitos para el pago automático fueron notificados de su elegibilidad hasta noviembre de 2025 y no necesitan volver a solicitar LIEAP.

Cualquier hogar con una persona de 60 años o más o con una discapacidad y que esté recibiendo servicios a través de la División de Envejecimiento y no haya recibido notificación de un pago automático, puede presentar su solicitud en línea en epass.nc.gov a partir del 10 de diciembre de 2025. Los solicitantes también pueden llamar al departamento de servicios sociales de su condado para presentar la solicitud por teléfono, en persona o imprimir una solicitud en papel desde epass.nc.gov para enviarla por correo, fax o entregarla en el departamento de servicios sociales de su condado .

¿Qué debe hacer para ser elegible?

También debe saber que para ser elegible para el programa LIEAP, un hogar debe:

Tener al menos un ciudadano estadounidense o no ciudadano que cumpla con los requisitos de elegibilidad ,

Tener ingresos iguales o menores al 130% del límite federal de pobreza, y

Ser responsable de sus costos de calefacción.

Además, a partir del 2 de enero de 2026, todos los demás hogares elegibles que cumplan con los requisitos podrán comenzar a solicitar. Se aceptarán solicitudes desde el 2 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026, o hasta agotar los fondos.

Finalmente hay que destacar que el año pasado, el programa LIHEAP proporcionó aproximadamente $45 millones para ayudar a más de 131,000 hogares a pagar sus facturas de calefacción desde diciembre de 2024 hasta marzo de 2025. Para obtener más información sobre el programa y la elegibilidad, visite el sitio web de NCDHHS .

