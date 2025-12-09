NC By Train: El tren de Santa Claus listo para rodar

Raleigh, NC.- Se acerca la Navidad y ya las familias pueden celebrar las fiestas subiéndose a bordo del Tren de Santa de NC By Train el sábado 13 de diciembre.

El popular tren sale de la estación Union de Raleigh, viaja a Greensboro y regresa a Raleigh. Los pasajeros pueden abordar el tren en cualquiera de las estaciones del recorrido en Raleigh, Cary, Durham o Burlington.

Durante el viaje, los niños y las familias pueden conocer a Santa Claus y a la Sra. Claus y darle a Santa su «Lista de deseos» navideña, disfrutar de refrigerios livianos y crear recuerdos que durarán toda la vida mientras viajan a bordo del servicio ferroviario de pasajeros interurbano del estado.

Ya pueden reservar sus asientos ya. Las entradas para el evento de un día son limitadas y se espera que se agoten rápidamente.

Los boletos para el Raleigh Santa Train se pueden comprar en línea visitando NCByTrain.org o llamando al 800-872-7245.

Para viajar en el Tren de Santa, reserve su(s) boleto(s) de ida y vuelta en el Tren Piedmont N.° 73 que sale de cualquiera de estas paradas hacia Greensboro ( GRO ):

Estación Union de Raleigh ( RGH ) con salida a las 9:15 a. m.

Cary ( CYN ) saliendo a las 9:30 am

Durham ( DNC ) saliendo a las 9:55 am

Burlington ( BNC ) saliendo a las 10:35 am

El tren Piedmont #73 llega a Greensboro a las 11 a. m.

Reserve el tramo de regreso de su boleto de ida y vuelta en el tren Piedmont n.° 72 que sale de Greensboro ( GRO ) a las 11:56 a. m.

Los horarios de salida programados para el tren n.° 72 de Piedmont a Raleigh se ajustarán para dar cabida al tren de Santa de la siguiente manera solo el 13 de diciembre:

Greensboro ( GRO ) saliendo a las 11:56 am

Burlington ( BNC ) saliendo a las 12:20 pm

Durham ( DNC ) saliendo a la 1:07 pm

Cary ( CYN ) saliendo a la 1:35 pm

Llegada a la estación Raleigh Union ( RGH ) a la 1:48 p. m.

Recuerde llegar a la estación al menos 30 minutos antes de su hora de salida programada.

NC By Train es una manera fácil y sin complicaciones de viajar todos los días y a una variedad de eventos, festivales y eventos deportivos con comodidad y conveniencia.

