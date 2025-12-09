Melania Trump lanza la temporada navideña con el programa “Toys for Tots”

Quántico.- La primera dama Melania Trump visitó la Base del Cuerpo de Marines de Quantico para continuar con la tradición de más de 75 años de Toys for Tots, una iniciativa de recolección de juguetes liderada por la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

La Casa Blanca, relató en un comunicado que la primera dama, llegó de manera espectacular, acompañada por Santa Claus a bordo de un helicóptero V-22 Osprey, deleitando a cientos de niños de familias militares, voluntarios y Marines presentes en un hangar histórico decorado para la ocasión.

Distribuyó juguetes a los niños

Durante el evento, Melania Trump resaltó la valentía y resiliencia de los niños militares, a quienes llamó «el corazón de la celebración de hoy».

Today @flotus visited Marine Corps Base Quantico for a Toys for Tots Charity Drive, thanking Marines, military families, @ToysForTots_USA, and @TheToyAssoc for their partnership in delivering Christmas joy to children across America. pic.twitter.com/1qHBEA1xr9 — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) December 9, 2025

“En esta temporada navideña, ustedes, sus amigos y sus familias deben desear el regalo supremo: el amor. Después de todo, el amor viaja más lejos que el trineo de Santa y los Ospreys de Estados Unidos”, citó la Sra. Trump.

De la misma manera, la primera dama participó activamente en el evento, ayudando a distribuir juguetes, visitando estaciones de actividades y compartiendo tiempo con familias cuyos seres queridos sirven en las fuerzas armadas.

Asimismo, agradeció a la organización Toys for Tots y a la Toy Association por su colaboración para llevar alegría navideña a millones de niños.

Por último, la visita concluyó sus deseos de Feliz Navidad a todas las familias militares y expresando la gratitud de la Nación por su fortaleza y patriotismo.

