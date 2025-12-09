La Casa Blanca: Precios de gasolina en EE.UU. caen a mínimo de 4 años

Washington.- La Casa Blanca anunció que la economía estadounidense continúa mostrando indicadores de crecimiento y alivio para el consumidor, con el precio promedio nacional de la gasolina regular alcanzando su nivel más bajo en 1,681 días, una tendencia que sigue a la baja, según datos recientes.

En un comunicado detallaron que GasBuddy reporta que los precios promedio han caído por debajo de los $3 por galón en 37 estados, mientras que 22 estados ya ven precios inferiores a $2.75.

Asimismo, acotaron que esta disminución es notable, con algunos consumidores en al menos cuatro estados encontrando gasolina por debajo de los $2 por galón, e incluso tan bajo como $1.69 en Colorado.

Destacan las políticas económicas de Trump

Por otro lado, la Casa Blanca, enfatizó que estos precios bajos se están produciendo en medio de la política de la actual administración enfocada en la dominancia energética estadounidense, lo que proyecta que los estadounidenses gastarán la menor parte de su ingreso disponible en combustible en las últimas dos décadas.

Explicaron que este optimismo se suma a otros reportes económicos positivos de la semana, que incluyen:

Disminución del Alquiler: La renta mediana nacional ha caído por cuarto mes consecutivo.

La renta mediana nacional ha caído por cuarto mes consecutivo. Reclamos por Desempleo: Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo han tocado su punto más bajo en tres años.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo han tocado su punto más bajo en tres años. Tasas Hipotecarias: Las tasas de interés hipotecarias se acercan a su nivel mínimo en casi un año.

Las tasas de interés hipotecarias se acercan a su nivel mínimo en casi un año. Confianza del Consumidor: El sentimiento del consumidor ha experimentado un repunte significativo.

En este sentido, la administración de Donald Trump destacó que esta tendencia al alza busca revertir los efectos de políticas anteriores, que, según afirman, provocaron inflación y dificultades a las familias trabajadoras.

