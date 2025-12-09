Justicia EE.UU. pide retirar ciudadanía a exmarine con baja deshonrosa

Washington.- El Departamento de Justicia anunció que inició una acción civil de desnaturalización en el Tribunal de Distrito de Maryland contra Nicholas Eshun, ciudadano de origen ghanés.

En un comunicado, señalaron que la medida se toma debido a que Eshun obtuvo la ciudadanía estadounidense bajo la vía expedita para militares, pero posteriormente fue condenado y separado con baja deshonrosa del Cuerpo de Marines de EE. UU. por un intento de abuso sexual.

Al respecto, el Subprocurador General Todd Blanche afirmó que Eshun «traicionó el uniforme, abusó de la confianza de esta nación y apuntó a quien creía que era un niño».

Destacó que la acción legal busca asegurar que la ciudadanía no sea un «escudo para criminales que nunca la merecieron».

Detalles del caso

Por otro lado, recordaron que Eshun se alistó en el Cuerpo de Marines en octubre de 2011 y se naturalizó en 2013 bajo una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que acelera el proceso para miembros en servicio activo. Esta disposición requiere un servicio honorable de al menos cinco años para mantener el estatus en caso de baja.

Asimismo, indicó que dos años después de naturalizarse, mientras servía en el extranjero, Eshun intercambió mensajes lascivos e intentó abusar sexualmente de alguien que creía que era una niña de catorce años. En realidad, se estaba comunicando con un oficial encubierto del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS).

Por último, destacaron que el caso es resultado de una colaboración con el NCIS, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras oficinas, demostrando el compromiso de EE. UU. de usar todas las herramientas legales disponibles contra aquellos que obtienen la ciudadanía de manera ilegal o mediante el incumplimiento de las condiciones requeridas.

