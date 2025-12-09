Investigan accidente fatal en South Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente fatal en South Division.

Fatal Crash Investigation in the South Division. See full release: https://t.co/bdtlnlBOHg pic.twitter.com/wTxxKxvQEi — CMPD News (@CMPD) December 8, 2025

El lunes 17 de noviembre, aproximadamente a las 2:41 p. m., los oficiales junto con Charlotte Fire y MEDIC acudieron a la cuadra 4200 Sharon View Road en referencia a una colisión de un solo vehículo con heridos.

Lee también: Joven enfrenta cargos tras accidente fatal a conductora de Uber

Al llegar, los agentes localizaron una camioneta Honda a la izquierda de la carretera. El conductor, John Joseph McLaughlin, de 85 años, se encontraba en el asiento del conductor, consciente y alerta. McLaughlin sufrió lesiones en la cabeza y fue trasladado al hospital.

El sábado 29 de noviembre, McLaughlin sucumbió a sus heridas y fue declarado fallecido en el hospital.

La investigación preliminar indica que McLaughlin se salió de la carretera hacia la izquierda y chocó contra una señal de calle y un árbol.

La velocidad y el deterioro cognitivo no son factores sospechosos.

Lee también: Investigación de accidente fatal en Steele Creek Division

Esta es una investigación en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará más información a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente o cualquier persona que tenga información sobre él debe comunicarse con el detective Worthy al 704-432-2169, ext. 6.

También puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251117-1441-02.

Video: ACCIDENTE FATAL