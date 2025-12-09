ICE confirma muerte la muerte de otro migrante bajo custodia en Texas

Texas.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la muerte de un migrante de Filipinas, con historial de delitos graves, mientras estaba bajo custodia en Texas.

En un comunicado, indicaron que el detenido respondía al nombre de Pete Sumalo Montejo, un ciudadano filipino de 72 años que había ingresado a los EE.UU. como residente permanente en 1962.

Señalaron que murió el 5 de diciembre en el Valley Baptist Medical Center de Harlingen. Fue declarado fallecido a las 2:20 p.m. por el médico de turno. Montejo fue trasladado al hospital desde un centro de rehabilitación tras una enfermedad.

Había sido condenado por agresión sexual contra un niño

Por otro lado, ICE, indicó que el historial de Montejo incluía una condena de 1992 por agresión sexual agravada a un niño en Texas, y condenas más recientes en 2022 y 2024 por conducir ebrio y posesión de sustancias controladas.

ICE lo detuvo en febrero de 2025. Los registros de la agencia indican que Montejo fue hospitalizado varias veces entre mayo y noviembre de 2025 debido a diversas enfermedades naturales preexistentes, incluyendo shock séptico por neumonía.

Asimismo, señalaron que los agentes federales han realizado las notificaciones obligatorias sobre el deceso, informando a la Oficina del Inspector General del DHS, la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE y el consulado de Filipinas.

Por último, ICE reiteró su compromiso de proporcionar atención médica integral y entornos seguros y humanos. Se asegura que la atención médica, dental y de salud mental se ofrece a todas las personas bajo custodia desde su llegada, y que en ningún momento se niega la atención de emergencia.

