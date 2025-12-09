Charlotte, NC.- La comunidad hispana en Las Carolinas se organiza nuevamente para iluminar la Navidad de quienes atraviesan momentos difíciles. Seis campañas benéficas buscan unir esfuerzos y recaudar fondos para niños, jóvenes y familias vulnerables en varios países. Cada iniciativa refleja compromiso, empatía y un deseo profundo de extender esperanza antes de que finalice el año.

1. Llevando felicidad a los pueblos costeros de Colombia

Un grupo de jóvenes colombianos recorre zonas remotas donde los recursos son limitados y las oportunidades casi inexistentes. Visitan comunidades costeras olvidadas por las instituciones, llevando regalos, actividades y un mensaje de acompañamiento. Su meta es alcanzar a más niños este año y continuar su labor humanitaria.

La campaña invita a donar aquí: https://www.gofundme.com/f/taking-happines-to-the-coastal-towns-of-colombia?cdn-cache=0

2. Alegría navideña para los niños de Playa Zancudo, Costa Rica

En este pequeño rincón costero, la celebración navideña se convirtió en tradición gracias a voluntarios que comenzaron en 2018 con un grupo reducido de niños. El año pasado alcanzaron a 250 pequeños, muchos de los cuales reciben allí su único regalo del año. Cada obsequio tiene un valor aproximado de 20 dólares y se entrega envuelto, acompañado de un encuentro especial lleno de afecto. La campaña busca mantener viva esa ilusión.

Donaciones aquí: https://www.gofundme.com/f/bring-christmas-joy-to-playa-zancudo-kids?cdn-cache=0

3. Ángeles de Navidad

Valeria, impulsora de este proyecto, busca reunir fondos para llenar de alegría a niños que esperan un detalle navideño. Su mensaje es sencillo y poderoso: cada aporte, por pequeño que sea, convierte un sueño en realidad. Con el apoyo del público, espera entregar regalos y sonrisas a decenas de familias.

Puedes contribuir aquí: https://www.gofundme.com/f/kmvqj-angeles-de-navidad?cdn-cache=0

4. Ayuda urgente para dos familias afectadas por el incendio de River Crossing

Dos familias trabajadoras enfrentan pérdidas devastadoras después de un incendio que destruyó sus hogares.

La primera familia —un padre, su esposa y cuatro hijas— perdió muebles, electrodomésticos y pertenencias esenciales, incluida la decoración navideña recién colocada.

La segunda familia está compuesta por una madre soltera embarazada, con dos hijos pequeños, que enfrenta la ausencia repentina del padre tras una deportación. Ambas luchan sin seguro de inquilinos y con temor por su estatus migratorio.

Aportes aquí: https://www.gofundme.com/f/please-help-two-families-in-a-time-of-great-need?cdn-cache=0

5. Campaña navideña de juguetes de la Iglesia Refugio en Myrtle Beach

Esta iniciativa busca que todos los niños de 1 a 12 años reciban un regalo el 20 de diciembre. Además, compartirán chocolate caliente, pizza y un ambiente lleno de amor y acompañamiento. La meta es que ningún niño se quede sin sentir la magia de la Navidad.

Puedes donar aquí https://www.gofundme.com/f/iglesia-refugio-myrtle-beach-christmas-toy-drive?cdn-cache=0

Lee también: Vita Latino ayuda a contribuyentes hispanos

6. Regala esperanza a más de 300 niños separados de sus padres

Tras un acontecimiento reciente, cientos de niños enfrentan miedo, incertidumbre y dolor emocional. Con apoyo de la Coalición Latinoamericana (LAC), se organiza un evento navideño con regalos personalizados, una cena cálida y un momento de contención emocional. Todos los fondos serán manejados con transparencia por los organizadores.

Aportes aquí https://www.gofundme.com/f/bring-christmas-joy-to-children-in-crisis?cdn-cache=0

Estas seis campañas muestran cómo la comunidad hispana transforma la solidaridad en acción. Cada aporte abre una puerta de esperanza y regala un momento de luz en estas fiestas.

Video: Speedway Christmas: una gran aventura de luces para disfrutar