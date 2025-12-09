martes, diciembre 9, 2025
Exposición de María Corina Machado resalta la “democracia al borde del abismo”

Foto: Cortesía @ConVzlaComando
Maria Gabriela Perez

Oslo.- A tan solo horas de la entrega del Premio Nobel de la Paz, a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, el Centro del Nobel de la Paz inauguró una nueva exhibición titulada “Democracia al borde del abismo”  (Democracy on the Brink).

A través de varios medios de comunicación que están realizando una cobertura especial del evento, se conoció que la muestra, documenta el activismo político de Machado y la dramática situación de sus compatriotas. Además, subraya «la lucha por la democracia» de la oposición venezolana.

Al respecto, la jefa de comunicación del centro, Ingvill Bryn Rambol, explicó en una reciente entrevista que enviar fotógrafos a Venezuela o contratar a profesionales locales resultaba demasiado peligroso.

Señalaron que para superar este obstáculo, el Centro contrató al reconocido fotógrafo turco Emin Özmen, de la agencia Magnum, quien ya tenía material de las protestas venezolanas de 2019.

De la misma manera, indicaron que Özmen viajó recientemente a Colombia para retratar a jóvenes venezolanos migrantes, recogiendo sus «esperanzas y visiones de futuro». El fotógrafo lamentó que estos jóvenes, que constituyen parte de los más de 8 millones de venezolanos que han huido del país, hayan «perdido la esperanza en su país, pero no en ellos mismos».

Por otro lado, la directora del Centro Nobel de la Paz, Kjersti Fløgstad, afirmó en una entrevista que el Premio Nobel de este año sirve como un recordatorio crucial de «lo importante que es defender la democracia» y el peligro de la toma de poder por parte de líderes autoritarios.

Por último, se conoció que la exhibición, que estará abierta hasta septiembre del próximo año, mezcla relatos sonoros de los migrantes con un discurso de Machado sobre la democracia. También incluye objetos curiosos, como un bolso hecho con billetes de bolívares, que ilustra el empobrecimiento y la hiperinflación en el país.

Asistencia internacional destacada:

Es de mencionar, que hasta horas de la noche del martes 9 de diciembre la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aún no había llegado a la ciudad de Oslo. Sin embargo, representantes del evento reiteraron que la venezolana confirmó su presencia para el evento.

Asimismo, líderes mundiales y figuras internacionales, como los presidentes de Argentina y Paraguay, Javier Milei y Sebastián Peña. Además de los senadores estadounidenses María Elvira Salazar y Rick Scott,  llegaron a la ciudad para brindarle el apoyo a la venezolana.

