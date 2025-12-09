El DHS arresta a gemelos estadounidenses por amenazas a agentes federales

New Jersey.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el arresto a dos ciudadanos estadounidenses en New Jersey tras emitir graves amenazas de muerte contra una alta funcionaria del DHS y realizar llamados a la violencia contra el personal de ICE.

En un comunicado, explicaron que el equipo SWAT de la Policía de Absecon, en conjunto con el DHS, ejecutó una orden de registro y arresto contra los hermanos gemelos Ricardo Antonio Roman-Flores y Emilio Roman-Flores.

Indicaron que los detenidos presuntamente utilizaron plataformas de redes sociales para amenazar directamente a la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, y para alentar a «disparar a ICE a la vista».

Al respecto, Todd Lyons, Director Interino de ICE, emitió una firme declaración tras la detención. “Que esto sirva de advertencia a cualquiera que se atreva a amenazar o atacar a nuestros valientes agentes”.

“La retórica extremista está llevando a que nuestros agentes enfrenten un aumento del 8,000% en amenazas de muerte. Si amenaza a nuestros funcionarios, lo cazaremos y será procesado con todo el peso de la ley”, acotó

Cargos presentados:

Por otro lado, el DHS, indicó que Emilio Roman-Flores enfrenta múltiples cargos, incluyendo amenazas terroristas conspirativas, coacción criminal, acoso cibernético, y posesión ilegal de un arma de asalto y otras armas prohibidas.

Además, señaló que Ricardo Antonio Roman-Flores es acusado de conspiración para cometer amenazas terroristas.

Por último, indicaron que ambos ciudadanos estadounidenses están actualmente bajo custodia y enfrentan cargos federales.

