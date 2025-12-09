Denver marca la diferencia en la derrota de los Hornets

Charlotte, NC.- La racha de Denver en el tercer cuarto marcó la diferencia en la derrota de los Hornets. Incluso sin varios jugadores de rotación disponibles, los Charlotte Hornets se defendieron ante los Denver Nuggets y la ofensiva mejor clasificada de la liga en una derrota en casa por 115-106 el domingo 7 de noviembre por la noche.
Jugadores destacados
Miles Bridges casi logró un triple-doble, terminando con 24 puntos, la mayor cantidad del equipo, con 10 de 19 en tiros de campo, nueve rebotes y ocho asistencias, su mejor marca de la temporada. KJ Simpson logró 16 puntos, su mejor marca de la temporada, con 6 de 14 en tiros de campo y cinco rebotes, mientras que el novato Liam McNeeley estableció dos récords personales tanto en puntos (13) como en triples (4 de 5) en 20 minutos desde el banquillo.
Jamal Murray marcó el ritmo para Denver con 34 puntos, la mayor cantidad del partido (23 en el primer cuarto, igualando su mejor marca personal del trimestre), con 14 de 25 en tiros de campo (12 de 16 en tiros de dos puntos) y seis asistencias en la victoria. El tres veces MVP Nikola Jokić añadió sus habituales 28 puntos con 11 de 16 en tiros de campo, cuatro triples, nueve rebotes y 11 asistencias, para que los Nuggets vencieran a Charlotte por duodécima vez en 13 enfrentamientos.
Punto de inflexión
A principios del tercer cuarto, Denver conectó una rápida racha de 16-2 que ayudó a convertir una desventaja de seis puntos en una ventaja de seis puntos al comienzo del último cuarto. Un factor clave en esta racha fue la capacidad de los Nuggets para conectar varios pases largos, lo que constantemente puso a la defensa de Charlotte en modo de escape. Si bien los Hornets resistieron este temporal, Denver tuvo otra racha de 8-0 a los pocos minutos del último cuarto que fue suficiente para sentenciar el partido.
La defensa hace su parte
Aunque las faltas se intensificaron un poco en el último cuarto, la defensa de Charlotte, en general, tuvo una actuación muy sólida contra el ataque más eficiente de la NBA. El total de puntos de Denver fue el tercero más bajo de la temporada, incluyendo apenas 12 segundas oportunidades y 11 puntos en contraataques.
Los tiros de tres puntos disminuyen
Los Hornets acertaron 6 de 14 triples en el primer cuarto (43%), pero solo 8 de 32 (25%) en los últimos 36 minutos de juego. Por lo visto, el movimiento de balón fue preciso y generó una buena cantidad de tiros de calidad que no entraron lo suficiente.
Simpson impresiona en el inicio
Con LaMelo Ball y Collin Sexton fuera, el base de segundo año KJ Simpson debutó como titular esta temporada. Desde el principio, el enérgico producto de Colorado desvió pases, se lanzó a por balones sueltos, acertó tiros, realizó pases oportunos y no perdió ninguna pelota.
Cita posterior al partido
«Hicimos un gran trabajo en la primera mitad, creo. En la segunda mitad, para mí, ese comienzo no fue nuestro, o no debería serlo. No es nuestra identidad. Permitimos demasiados puntos en la defensa de transición o canastas fáciles de filtrar, donde nos estaban pasando por alto, o no estábamos del todo emparejados. Luego, pensé que nos faltó un poco de físico al comenzar el tercer cuarto… Después de eso, nos reagrupamos, nos reenfocamos y respondimos muy bien». – Charles Lee, entrenador principal de los Hornets.
¿Qué sigue?
Los Hornets tendrán cuatro días libres antes de recibir a los Chicago Bulls en un partido de consolación de la Emirates NBA Cup el viernes 12 de diciembre a partir de las 19:00 ET. Charlotte, que venció a Chicago 123-116 en casa el 28 de noviembre, no ha ganado dos encuentros consecutivos contra los Bulls desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 20 de febrero de 2020, ambos fuera de casa.
