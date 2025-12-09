Charlotte, NC.- Charlotte amaneció con una advertencia contundente después de un incendio que dejó pérdidas significativas en la avenida Sylvania. La madrugada del sábado 6 de diciembre, un hogar en la cuadra 300 quedó envuelto en llamas en cuestión de minutos, luego de que una vela encendida sin supervisión iniciara un fuego que avanzó con rapidez por toda la estructura.

Structure Fire update: 300 block of Sylvania Ave. Charlotte fire investigators deemed the fire accidental due to an unattended candle left burning. The fire caused 325k in damages. pic.twitter.com/WeFUSkbiT2 — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) December 6, 2025

El equipo de Charlotte Fire reaccionó de inmediato y llegó al lugar en pocos minutos. Treinta bomberos trabajaron de forma coordinada hasta controlar el incendio en aproximadamente 45 minutos. La Cruz Roja asistió a un adulto afectado por la emergencia y, afortunadamente, no surgieron heridos. La propiedad registró daños estimados en 325.000 dólares, una pérdida que dejó al vecindario en estado de alerta.

Causas principales de incendios domésticos en Charlotte

Los investigadores confirmaron que el incendio ocurrió por una vela desatendida. Este caso elevó nuevamente la preocupación sobre un problema cotidiano que muchos subestiman. Las velas continúan entre las causas principales de incendios domésticos en Charlotte, y sus consecuencias suelen superar lo que la mayoría imagina.

Candle fires move fast. They destroy homes, upend lives, and most of them start with a moment of inattention. Early Saturday morning, that danger became very real on Sylvania Ave. Charlotte Fire responded to a home on the 300 block of Sylvania Ave and arrived within minutes to… pic.twitter.com/2hs7FRgT2G — Charlotte Fire Dept. (@charlottefire) December 7, 2025

Estudios nacionales revelan que más de la mitad de los incendios provocados por velas comienzan cuando objetos inflamables quedan demasiado cerca de la llama. Casi una cuarta parte surge durante momentos de distracción, cuando las velas permanecen encendidas sin supervisión o se utilizan de forma incorrecta. Los dormitorios siguen registrando el mayor número de incidentes, y las lesiones derivadas de este tipo de incendios superan con amplitud a muchas otras causas dentro del hogar.

Ante este escenario, el Departamento de Bomberos de Charlotte reforzó su llamado a la comunidad. La institución recordó que una sola llama abierta tiene la capacidad de consumir una habitación en segundos, un riesgo que crece durante la noche, fines de semana y cortes de energía.

Recomendaciones

Para reducir incidentes, los bomberos compartieron una lista esencial de recomendaciones:

Apagar toda vela al salir de una habitación o antes de dormir.

Evitar su uso en dormitorios o espacios donde alguien pueda quedarse dormido.

Mantenerlas a un mínimo de un pie de distancia de cualquier material combustible.

Elegir candelabros firmes, estables y ubicarlos en superficies despejadas.

Encenderlas con cuidado, alejando cabello y ropa suelta.

Extinguirlas antes de que la cera llegue demasiado al soporte.

No usar velas en hogares donde se emplea oxígeno.

Durante apagones, optar por linternas o luces a batería.

Considerar velas sin llama como alternativa segura.

Evitar que niños permanezcan solos en habitaciones con una vela encendida y mantener cerillos y encendedores fuera de su alcance.

Charlotte Fire invitó a toda la ciudad a revisar estas pautas hoy mismo. Cada decisión con fuego abierto define la diferencia entre una noche tranquila y una tragedia que puede cambiarlo todo en minutos.

