EE.UU. sanciona a red transnacional de mercenarios en el conflicto Sudán

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro personas y cuatro entidades involucradas en una red transnacional que está reclutando y entrenando combatientes para las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán.

En un comunicado, el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que el Tesoro está «apuntando a una red que recluta combatientes para las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), cuya brutalidad y voluntad de atacar a civiles —incluyendo bebés y niños pequeños— ha desestabilizado la región y creado condiciones para el crecimiento de grupos terroristas”.

De la misma manera, detallaron que la red está compuesta principalmente por ciudadanos y empresas de Colombia.

The civil war in Sudan has destabilized the region and created conditions that enable terrorist groups to grow. Today, Treasury imposed sanctions on a network that is fueling the conflict by recruiting former Colombian military personnel to train soldiers—including children—to… — Treasury Department (@USTreasury) December 9, 2025

Señalaron que cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán desde septiembre de 2024 para proporcionar experiencia táctica y técnica a la RSF. Esto incluye el entrenamiento de soldados, incluso niños. Los combatientes colombianos han participado en batallas clave, como la reciente captura de El Fasher el 26 de octubre de 2025.

Individuos y entidades clave:

En este sentido la OFAC sancionó a las siguientes personas y organizaciones:

Álvaro Andrés Quijano Becerra: Oficial militar colombiano retirado y ciudadano con doble nacionalidad (colombiano-italiana) radicado en Emiratos Árabes Unidos. Juega un papel central en el reclutamiento.

Oficial militar colombiano retirado y ciudadano con doble nacionalidad (colombiano-italiana) radicado en Emiratos Árabes Unidos. Juega un papel central en el reclutamiento. Agencia Internacional de Servicios (A4SI): Una agencia de empleo con sede en Bogotá cofundada por Quijano, que actúa como el principal nodo de reclutamiento. Claudia Viviana Oliveros Forero , ciudadana colombiana y esposa de Quijano, es la propietaria y gerente.

Una agencia de empleo con sede en Bogotá cofundada por Quijano, que actúa como el principal nodo de reclutamiento. , ciudadana colombiana y esposa de Quijano, es la propietaria y gerente. Global Staffing S.A. (ahora Talent Bridge, S.A.): Empresa con sede en Panamá utilizada para ocultar los vínculos y recibir fondos en nombre de A4SI.

Empresa con sede en Panamá utilizada para ocultar los vínculos y recibir fondos en nombre de A4SI. Maine Global Corp S.A.S.: Agencia de empleo en Bogotá, administrada por el ciudadano con doble nacionalidad (colombiano-española) Mateo Andrés Duque Botero , que se encarga de gestionar y desembolsar fondos para los combatientes, procesando pagos y realizando intermediación cambiaria.

Agencia de empleo en Bogotá, administrada por el ciudadano con doble nacionalidad (colombiano-española) , que se encarga de gestionar y desembolsar fondos para los combatientes, procesando pagos y realizando intermediación cambiaria. Mónica Muñoz Ucros: Gerente suplente de Maine Global Corp y gerente de Comercializadora San Bendito, una empresa designada por sus vínculos financieros.

Por último, indicaron que la acción de la OFAC bloquea todas las propiedades e intereses en propiedad de estas personas y entidades que se encuentren en los Estados Unidos o estén en posesión o control de personas estadounidenses, en un esfuerzo por desmantelar el apoyo financiero y militar a los beligerantes en Sudán.

