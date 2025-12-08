¡Ya puede disfrutar de las renovaciones de Albemarle Park!

Charlotte, NC.- Mecklenburg County reabrió oficialmente el Albemarle Park, celebrando las extensas renovaciones e inversiones realizadas en el parque, ubicado en el este de Charlotte. Se invita a los miembros de la comunidad a visitar el Albemarle Park y disfrutar de sus nuevas instalaciones.

Las ampliaciones del parque incluyen senderos, un paseo marítimo, un área de juegos infantiles, equipo de fitness, una cancha de baloncesto y un pequeño refugio para picnic. Además, Mecklenburg County pavimentó los senderos naturales existentes del parque y renovó el estacionamiento.

El objetivo del proyecto fue reactivar el Albemarle Park y mejorar su visibilidad para que los residentes puedan disfrutar, beneficiarse y sentirse orgullosos del espacio.

“Somos conscientes de la fuerte relación que existe entre los parques y la calidad de vida”, declaró Mark Jerrell, presidente de la Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg y representante del Distrito 4, en la ceremonia del jueves. “Por eso seguimos priorizando y apoyando este tipo de inversiones como parte de nuestra labor de gestión ambiental y equidad”.

Antes de las mejoras, las 13 acres del parque, principalmente de terreno boscoso y senderos, estaban infrautilizadas. El Condado Mecklenburg priorizó la inversión en el Parque Albemarle dentro del plan maestro Meck Playbook de Parques y Recreación y asignó $1.1 millones a lo largo de varios años al proyecto. Tras reunirse con los residentes para comprender sus deseos, el Condado inició la construcción en el otoño de 2024 y la finalizó en el otoño de 2025.

“Este parque representa claramente la unión de la comunidad”, dijo Nick Walker, director de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg . “Al inaugurar este parque, no solo inauguramos un parque, sino que reabrimos espacios para el juego, la salud, la conexión y el orgullo en el este de Charlotte”.

El Parque Albemarle se encuentra en 9120 East WT Harris Blvd., justo al sur de Albemarle Road. El parque colinda con la Escuela Primaria y la Escuela Intermedia Albemarle Road. Al otro lado de East WT Harris Boulevard se encuentra el Centro Recreativo Albemarle Road , que cuenta con gimnasio, salas multiusos y de reuniones, cocina, campo multiusos y un sendero natural.

Además, Mecklenburg se prepara para reconstruir y revitalizar el Centro Recreativo de Albemarle Road para garantizar que esta histórica instalación, construida inicialmente en 1982, se convierta en un centro renovado para la comunidad. Se anima a los residentes a visitar la página web del proyecto del centro recreativo para suscribirse y recibir actualizaciones y notificaciones sobre oportunidades para aportar ideas.

Finalmente, el Departamento de Parques y Recreación continúa invirtiendo en mejoras de instalaciones y nuevos servicios en todo el condado. Las inversiones se planifican según las diversas necesidades de las comunidades del Condado Mecklenburg y las prioridades de la Junta de Comisionados del Condado. Visite el panel de proyectos actuales del Departamento de Parques y Recreación para obtener más información sobre las actividades en su comunidad y participar.

