USCIS lanza el centro de veto de seguridad nacional

Atlanta.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció el establecimiento de una unidad especializada, el Centro de Veto de USCIS (USCIS Vetting Center), con el fin de reforzar significativamente la capacidad del sistema de inmigración del país para excluir a terroristas, delincuentes y otros extranjeros que representan una amenaza para la seguridad pública o que han cometido fraude.

En un comunicado, explicaron que el nuevo Centro de Veto, cuya sede estará en Atlanta, centralizará el proceso de verificación de antecedentes (vetting) y permitirá a la agencia responder con mayor agilidad a los cambiantes panoramas de amenazas.

Al respecto, el director de USCIS, Joseph B. Edlow, afirmó que «el papel de USCIS en el sistema de inmigración de la nación nunca ha sido más crítico. A raíz de varios incidentes recientes de violencia, incluyendo un ciudadano extranjero atacando a miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, el establecimiento de este centro de veto nos proporcionará capacidades mejoradas para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública».

De la misma manera, criticó el enfoque de la administración anterior, señalando que USCIS fue presionado para acelerar los procesos de inmigración y naturalización con poca consideración por la seguridad.

«Cambiamos ese enfoque el primer día de la Administración Trump. Bajo el presidente Trump, estamos construyendo medidas más protectoras que aseguran que el fraude, el engaño y las amenazas no violen la integridad de nuestro sistema de inmigración», afirmó.

Capacidades operacionales y tecnología avanzada

Por otro lado, indicaron que el centro de veto de USCIS contará con lo siguiente:

Revisión Integral: Utilizará todo el espectro de capacidades de detección, clasificadas y no clasificadas, para proporcionar una revisión suplementaria más exhaustiva de las solicitudes y peticiones de inmigración.

Utilizará todo el espectro de capacidades de detección, clasificadas y no clasificadas, para proporcionar una revisión suplementaria más exhaustiva de las solicitudes y peticiones de inmigración. Tecnología de Vanguardia: Aprovechará tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial (IA) .

Aprovechará tecnologías avanzadas, incluida la . Colaboración Interinstitucional: Empleará recursos de detección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), otras fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia.

Empleará recursos de detección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), otras fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia. Alcance de la Revisión: Estará encargado de revisar tanto las solicitudes pendientes como de realizar un análisis más integral de las solicitudes ya aprobadas. Se dará prioridad a las solicitudes de países de preocupación designados por el presidente.

De la misma manera, destacaron que entre otras medidas de seguridad recientes incluyen:

Implementación de medidas que permiten a los oficiales de inmigración considerar factores negativos específicos de cada país (como la falta de documentos de identidad gubernamentales y la incapacidad de realizar verificaciones de antecedentes penales) al investigar a ciudadanos de 19 países de alto riesgo.

Pausa reciente en las decisiones de solicitudes de asilo afirmativo.

Contratación récord de nuevos defensores de la patria de USCIS.

Establecimiento de agentes especiales de USCIS con autoridad para investigar, arrestar y procesar violaciones de inmigración.

