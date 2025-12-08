Trump reitera su lucha contra el aumento de precios de alimentos

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva integral para combatir la colusión, la fijación de precios y la influencia externa que están inflando los costos de los alimentos y poniendo en peligro la seguridad del suministro alimentario nacional.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado, en el que indicó que la orden presidencial establece Grupos de Tarea de Seguridad de la Cadena de Suministro de Alimentos dentro del Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC), bajo la dirección del fiscal general y el presidente de la FTC, respectivamente.

De la misma manera, explicaron que estos Grupos de Tarea están facultados para investigar agresivamente las prácticas anticompetitivas y la fijación de precios en el sector alimentario.

Destacaron también, que se les autoriza a emprender acciones de cumplimiento y a proponer nuevas regulaciones para restaurar la competencia. El Fiscal General también está instruido para iniciar procesos penales, incluidas investigaciones de gran jurado, si se descubre evidencia de colusión criminal.

Combatiendo la manipulación de precios y la amenaza extranjera

Por otro lado, la Casa Blanca, precisó que el presidente Trump subraya que un suministro de alimentos seguro y asequible es crítico para la seguridad nacional y económica.

Señalaron que la investigación se centrará en sectores clave como el procesamiento de carne, semillas, fertilizantes y equipos agrícolas, que han mostrado vulnerabilidad a la manipulación anticompetitiva que se traduce en precios más altos para consumidores y agricultores.

En este sentido, se ha ordenado específicamente a los grupos de tarea que investiguen la creciente participación de compañías controladas por intereses extranjeros en segmentos vitales de la cadena de suministro, lo que representa riesgos de seguridad nacional y aumenta los costos de los comestibles para las familias.

Asimismo, detallaron que esta acción es parte del esfuerzo constante de la Administración Trump para revertir la inflación y disminuir los precios de los alimentos. El presidente ha tomado medidas previas, como la eliminación de barreras burocráticas energéticas, recortes de impuestos históricos y la investigación de grandes empacadoras de carne por posible manipulación de precios. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el poder adquisitivo de los salarios reales de los trabajadores ha crecido, a diferencia del periodo anterior.

