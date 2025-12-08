Rafael Ithier co-fundador de el Gran Combo de Puerto Rico murió a los 99 Años

San Juan de Puerto Rico.- El reconocido músico puertorriqueño Rafael Ithier, co-fundador de la icónica orquesta El Gran Combo de Puerto Rico falleció el sábado 6 de diciembre a sus 99 años de edad.

La información fue confirmada a través de varios artistas que lamentaron por sus redes sociales la muerte de Ithier, quien se desempeñó como director, pianista y arreglista de la agrupación.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la causa de la muerte del músico se derivó a complicaciones de salud.

Artistas recordaron a Ithier

Entre ellos, está el salsero Víctor Manuelle quien lamentó la pérdida, destacando la influencia fundamental de Ithier en la música.

En una publicación, se refirió a Ithier como «uno de sus pilares más importantes en la historia del género» y no solo como el cerebro musical de «la orquesta de Salsa más importante del mundo», sino también como un empresario clave.

De la misma manera, la puertorriqueña, Olga Tañón utilizó sus redes sociales, lamentó la muerte de Rafael Ithier así como también, le agradeció todo el apoyo que le brido durante su carrera musical.

Por último, la Sonora Ponceña, dirigida por el pianista Papo Lucca, escribió en sus redes sociales, “hoy el cielo recibe a un gigante de la música, y en la tierra queda un legado eterno. Nos unimos al profundo dolor de la familia de Rafael Ithier, y extendemos nuestras más sinceras condolencias a cada uno de los integrantes de El Gran Combo de Puerto Rico”

“Su vida fue sinónimo de disciplina, visión, respeto y amor por la música. Su legado no solo marcó generaciones, sino que elevó la salsa puertorriqueña al mundo entero con orgullo y dignidad”, destacó el comunicado.



