Charlotte, NC.- Una parada de tráfico por una matrícula vencida en la cuadra 9300 de North Tryon Street derivó en un operativo policial que reveló armas, drogas y herramientas vinculadas con delitos de robo. El procedimiento ocurrió cuando oficiales de la División North Tryon detuvieron un vehículo para verificar el registro. Durante la intervención, uno de los pasajeros decidió correr para escapar, pero los agentes lo interceptaron en pocos segundos.

Recently, while our North Tryon Division officers were conducting a traffic stop for an expired registration in the 9300 block of N Tryon St., a passenger of the vehicle attempted to flee on foot but was quickly apprehended by officers. While conducting a probable cause search,… pic.twitter.com/gnKkGQO0yK — CMPD News (@CMPD) December 7, 2025

Los oficiales iniciaron una búsqueda sustentada en causa probable y localizaron varios artículos de alto riesgo dentro del vehículo. El registro incluyó un rifle estilo AR-15, una pistola calibre .40, 31 gramos de presunta marihuana, dos gramos de presunta cocaína crack, un kit de programación de llaveros, dos llaveros en blanco y otros elementos que suelen emplearse para cometer robos. La combinación de armas, sustancias y herramientas llamó la atención de las autoridades por el potencial uso delictivo asociado.

El pasajero detenido fue identificado como Jatorri Raynard Brown, de 18 años. Los oficiales presentaron varios cargos en su contra: porte de arma oculta, posesión de cocaína en delito grave, resistencia y obstrucción, preparación para cometer allanamiento o robo en vehículos motorizados y posesión de marihuana. Brown también recibió notificación de dos órdenes de arresto pendientes, lo que amplió aún más su situación judicial.

El conductor del vehículo, Isaac Jermaine Farris, de 20 años, no quedó bajo arresto, pero recibió citaciones por porte de arma oculta y matrícula vencida, infracciones que motivaron la parada inicial. Su colaboración permitió que el procedimiento avanzara sin mayores incidentes mientras los oficiales aseguraban el vehículo y reunían la evidencia.

El decomiso de armas largas y cortas, drogas y dispositivos utilizados en robos refleja la importancia de los controles de tránsito en la prevención del crimen. Los oficiales destacaron que situaciones aparentemente menores, como una matrícula vencida, pueden revelar actividades delictivas más complejas cuando se actúa con atención y criterio.

Las autoridades continúan con la revisión del material confiscado y mantienen el caso abierto conforme a los registros oficiales. Para más detalles, las autoridades recomendaron consultar el informe 20251122-2149-04, disponible en los canales informativos correspondientes.

