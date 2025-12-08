Líderes latinoamericanos llegan a Oslo para acompañar a María Corina Machado

Oslo.- La capital noruega se ha convertido en el epicentro de la política regional a solo pocos días de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, que será otorgado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el lunes 8 de diciembre el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, llegó a Oslo para acompañar a Machado a recibir el prestigioso premio el próximo miércoles 10 de diciembre.

En Oslo tuve un grato encuentro con la mamá de María Corina Machado y sus familiares. Les reiteré el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano. Los panameños sabemos lo que es enfrentar momentos duros, lo vivimos en el 89. Yo estuve allí, y sé lo que significa para… pic.twitter.com/hRlxYCN2fB — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 8, 2025

De la misma manera, se conoció que se unirá a otros mandatarios latinoamericanos que han anunciado su presencia en la ceremonia como señal de respaldo, entre ellos:

Daniel Noboa (Ecuador)

(Ecuador) Santiago Peña (Paraguay)

(Paraguay) Javier Milei (Argentina)

Ver más: María Corina Machado Gana el Premio Nobel de la Paz 2025

Máxima expectativa sobre la asistencia de Machado

A pesar de la confirmación, la presencia de María Corina Machado en la ceremonia sigue generando una intensa expectación. Debido a que la opositora de 58 años se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024.

Sin embargo, el Instituto del Nobel confirmó el fin de semana que Machado participará en la ceremonia del miércoles.

En este sentido, se conoció que la líder venezolana tiene prevista una conferencia de prensa en el Instituto del Nobel el martes a las 13H00 (12H00 GMT).

Por último, es de mencionar, que Corina Parisca, madre de la líder opositora, quien ya se encuentra en Oslo expresó su esperanza de ver a su hija, señalando su fe y la voluntad de Dios en un contexto de incertidumbre.

Madre y hermana de María Corina Machado agradecen apoyo “clave” del presidente Mulino y Panamá El presidente de la República, @JoseRaulMulino acompáñalo de la Primera Dana @mulinomaricel sostuvo un encuentro con los familiares de la líder opositora de Venezuela, María Corina… pic.twitter.com/fVlU6aaw6t — Astrid Salazar (@as_salazar) December 8, 2025

Es de recordar, que el Comité Noruego del Nobel otorgó el premio 2025 a Machado por su «incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Video: Diáspora venezolana se moviliza por el Nobel de María Corina Machado