ICE emite detención para migrante acusado de asesinato en NC

Charlotte.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención de arresto para un migrante indocumentado acusado de homicidio.
En un comunicado, indicó que el detenido identificado como Oscar Gerardo Solorzano-García, es un inmigrante indocumentado con historial delictivo de Honduras.
Explicaron que el hondureño fue acusado de asesinato en primer grado por apuñalar fatalmente a un hombre en un tren ligero en Charlotte, NC.
Historial criminal y múltiples remociones
De la misma manera, indicaron que Solorzano-Garcia tiene un extenso historial criminal que incluye arrestos previos por agresión con arma mortal, destrucción de pruebas, resistencia al arresto, uso de identificación falsa y condenas por robo y reingreso ilegal.
Además, señalaron que este individuo ya había sido objeto de una orden final de remoción en 2018, fue deportado por la Administración Trump el 9 de marzo de 2018, y fue aprehendido y removido nuevamente en 2021 tras cruzar ilegalmente. Se presume que ingresó al país ilegalmente por tercera vez en una fecha y lugar desconocidos.
Por otro lado, la secretaria del DHS, Kristi Noem declaró que este «atroz apuñalamiento por parte de este inmigrante ilegal dos veces removido NUNCA debería haber ocurrido».
Por último, el DHS recordó la reciente Operación Charlotte’s Web, que está dirigiendo recursos a Carolina del Norte para detener a inmigrantes indocumentados que, según el DHS, se dirigen al estado debido a las políticas de «santuario» que les permiten permanecer en las calles. Se citaron casi 1.400 detenciones no honradas en Carolina del Norte.
