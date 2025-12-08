ICE arresta a presunto miembro del Tren de Aragua

Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) logró la detención de un migrante de nacionalidad venezolana, presunto miembro de la banda delictiva del Tren de Aragua.

En un comunicado, explicaron que luego de una confrontación violenta que puso en peligro la vida de los agentes federales lograron la detención de Luis Jesús Acosta Gutiérrez.

Explicaron que la detención se produjo después de que los oficiales de ICE intentaran detener el vehículo de Acosta. En respuesta, Acosta se resistió al arresto embistiendo intencionalmente el vehículo de un oficial contra un árbol. Afortunadamente, el oficial involucrado no sufrió lesiones.

Precisaron que Acosta luego huyó a pie y se atrincheró en el apartamento de una persona que no conocía. Mientras los oficiales de ICE negociaban para que saliera, una gran multitud de agitadores se congregó en la zona y comenzó a lanzar rocas y botellas contra los agentes de la ley. Se informó que el departamento de policía local se negó a proporcionar protección a los oficiales de ICE durante el incidente.

Tras varias horas de negociación, los oficiales de ICE lograron tomar a Acosta bajo custodia de manera segura.

Críticas a las políticas de la administración de Biden

Al respecto, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin criticó enérgicamente la liberación y el estatus migratorio otorgado previamente a Acosta.

«Este presunto miembro de la banda TDA no solo fue liberado en nuestro país por la administración Biden, sino que también se le concedió el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esto subraya una vez más la grave falta de verificación de antecedentes por parte de la administración Biden sobre los millones de extranjeros que permitieron ingresar al país», afirmó McLaughlin.

