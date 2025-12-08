Hombre fue condenado a 30 años por explotación infantil en Ohio

Ohio .- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció la sentencia por 30 años de prisión a un hombre en Lorain Contry Ohio, por explotación infantil.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que indicó que Joshua R. Glover, de 36 años, fue sentenciado a una prisión federal por engañar y coaccionar a menores de edad para que le enviaran imágenes sexualmente explícitas a través de la plataforma social Snapchat, bajo la falsa pretensión de ser propietario de una agencia de modelos.

Explicaron que Glover se declaró culpable en julio de 2025 por la recepción y distribución de representaciones visuales de menores involucrados en conducta sexualmente explícita y por posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM).

Asimismo, indicaron que el Juez de Distrito de EE. UU. Dan Aaron Polster impuso la sentencia el 25 de noviembre de 2025, que también incluye 10 años de libertad supervisada después de la prisión.

Al respecto, el Fiscal de los Estados Unidos, David M. Toepfer, para el Distrito Norte de Ohio, elogió el fin de la «vil y despreciable manipulación de niñas menores de edad» por parte de Glover.

Modus operandi

Por otro lado, dieron a conocer desde enero de 2022 hasta enero de 2024, Glover utilizó Snapchat para contactar y relacionarse con cientos de niñas menores, generalmente entre 12 y 15 años, a lo largo del país, ofreciéndoles unirse a su falsa agencia de modelos a cambio de pagos.

Alertaron que las investigaciones revelaron que Glover inició más de 18.000 chats, construyendo relaciones con algunas víctimas durante años, dirigiéndolas sobre qué tipo de actividad sexual debían realizar y ofreciendo encuentros en persona.

Por último, indicaron que las órdenes de registro de los dispositivos y cuentas en línea de Glover revelaron aproximadamente 100 archivos de CSAM, y él mismo admitió haber recibido imágenes y videos de CSAM de más de 90 menores diferentes.

Es de mencionar, que el caso fue investigado por la División de Cleveland del FBI y llevado a cabo como parte de la iniciativa Project Safe Childhood, que moviliza recursos federales, estatales y locales para identificar, aprehender y procesar a individuos que explotan a niños a través de internet.

